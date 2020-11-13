На Тернопільщині підприємців лякають керівництвом Управління Держпраці

Про це розповідають в самому Управлінні.

У відомство звернулись суб’єкти господарювання, які отримали дзвінки з незнайомого номера, що начебто керівництво Управління Держпраці у Тернопільській області в обмін на неправомірну вигоду пропонує посприяти у вирішенні проблемних питань на підприємстві. (Прикріплюємо номер телефону, з якого здійснювались дзвінки – 066 046 27 14).

Управління Держпраці застерігає громадян не порушувати закон та бути обачними, щоб не потрапити до рук шахраїв. Пам’ятайте, що за надання неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища – караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк (стаття 369 Кримінального кодексу України). Також наголошуємо, що у разі отримання посадовою особою пропозиції неправомірної вигоди, обіцянки або надання такої вигоди, працівники Держпраці інформуватимуть правоохоронні органи для вжиття відповідних заходів.

Також звертаємо увагу, що якщо до вас на підприємство прийшли невідомі особи та відмовляються надати документи, необхідно викликати поліцію для з’ясування їх повноважень.

Співробітники Держпраці, у яких немає службових посвідчень та направлення на проведення перевірки, не мають права здійснювати перевірки. Суб’єкт господарювання має право не допускати осіб, що прибули з метою перевірки, якщо вони не пред’явили вказаних документів.

У разі виникнення підозри слід звертатися до підрозділів Національної поліції або органів Держпраці.