Каким знаниям готовы обучить наших абитуриентов университеты Польши

Польские университеты выпускают специалистов классических специальностей, а именно: экономистов, филологов, менеджеров по туризму и международников. Студенты получают качественное образование и практические навыки, поэтому не задерживаются на рынке труда без работы. Или в любой момент могут открыть собственный бизнес, имея для этого достаточно знаний.

Собственно, потому украинские старшеклассники и их родители все чаще глядят в сторону Польши, если ребенка интересует одно из вышеперечисленных направлений. Каждый из этих факультетов имеет свои особенности, качественно отличающиеся от учебы в украинских национальных вузах. Об этом при поддержке Университета ВСБ мы расскажем подробнее.

Филология

Английская филология в Польше не ограничена изучением общей лексики, грамматики и литературы.

Студенты учат Special English для разных сфер деятельности:

рыночная экономика

маркетинг

продажи

менеджмент

банковское дело

финансы

HR

Отраслевые знания позволяют работать в международных корпорациях разных направлений, выполняя синхронный перевод с польского на английский и наоборот, письменный перевод документов.

Желающие после окончания Университета могут продолжить обучение на англоязычных образовательных программах.

Экономика

Экономические вузы Польши учат использовать классические рыночные инструменты в условиях современной экономики, с учетом кризисов, роста цен, политики. Студенты экономического факультета в Варшаве знают не только основы экономической теории, но и умеют вести бизнес, оценивать экономическую стоимость предприятия, стартапа, бизнес-проекта. Знают основы логистики и защиты права интеллектуальной собственности. Из Университета они выходят с дипломами в отрасли управления недвижимостью, управленческой экономики или международного бизнеса.

Туристические направления

Туризм неразрывно связан с направлением рекреации – оздоровительными комплексами. Это обуславливает широкий выбор специальностей с углублением в медицинский и оздоровительный туризм, СПА.

После программы выпускники могут работать на себя, открыв собственное дело. Для этого у них есть знания и умения, полученные за годы учебы. Хотя с международным дипломом и развитием туризма в разных странах мира они востребованы повсюду.

Международные отношения

Польша много внимания уделяет международной политике и собственной роли в ней, поэтому стране нужны кадры.

Польские вузы заинтересованы выпускать квалифицированных специалистов по международным отношениям, умеющим вести бизнес согласно европейским и американским стандартам, участвовать в переговорах, разбираться в документах ЕС, работать в дипломатических учреждениях, а не только рассуждать о политике в мире. Это же делает их привлекательными кадрами и для международных компаний разных стран.