На Театральному майдані запрацює Казкова резиденція (Хатинка Миколая)

23 листопада на Театральному майдані відбудеться відкриття Казкової резиденції (Хатинки Миколая). На відвідувачів чекає святкове дійство, конкурси для дітей і, звичайно, зустріч зі Святим Миколаєм. Початок заходу о 15:00 год.

Хатинка Миколая працюватиме щоп’ятниці, суботи, неділі з 12:00 по 18:00 години. Впродовж всього часу роботи резиденції у будиночку будуть відбуватися різноманітні майстер-класи, можна буде зробити фото з Миколаєм, а також принести лист та залишити у резиденції. Працюватиме Казкова резиденція до січня.

Із повноцінним графіком майстер-класів та зустрічей із Миколаєм можна буде ознайомитися на сторінці КП «Туристично-інформаційний центр м. Тернополя» за тел. +38 (098)052 07 20.