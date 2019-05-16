Ніч у тернопільському музеї буде цікавою і зовсім не страшною

Хочете відчути всю повноту любові і приналежності до своєї культури, звичаїв, традицій – одягніть вишиванку та приходьте в Тернопільський обласний краєзнавчий музей. У п’ятницю, 17 травня, о 19 годині музей запрошує на «Ніч у музеї».

Тема заходу: Літня обрядовість на Тернопільщині: майбутнє традицій».

У програмі: пізнавальні інтерактивні екскурсійні мандрівки, творчі майстерні, квест та забави (танці, весільні пісні, частування).

Одягнуті у вишиванки наукові працівники розкажуть відвідувачам про таємниці печер, рослин та тварин – символів України, екологічну ситуацію на Тернопільщині, цікаві історичні артефакти, Козаччину, Українську революцію , таємниці повстанської криївки та багато іншого.

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