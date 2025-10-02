У Тернополі Porsche виїхав на зустрічну смугу і протаранив автівку

1 жовтня, близько 20:15, у Тернополі на вулиці Татарській сталася ДТП за участю двох автомобілів — Porsche Cayenne та Hyundai IONIQ5. Внаслідок аварії травми отримав 40-річний тернополянин, який звернувся за медичною допомогою.

За попередніми даними, водій Porsche, рухаючись у напрямку вулиці Глибока, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Hyundai. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

В поліції повідомляють, що зараз вирішується питання щодо можливого притягнення водія Porsche до відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Триває перевірка.

Дорожньо-транспортна пригода стала ще одним нагадуванням про необхідність бути обережними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху.