“Перефарбований лис”, – українські освітянки привезуть у Тернопіль мандрівну студію навкололітературних ігор

15 жовтня о 15:00 годині Na пошті. Креативний кластер у Тернополі по вул. Коперника, 4 відбудеться навколітературна гра всеукраїнського туру мандрівної студії “ПереФарбований лис”, яка допоможе по-новому поглянути на українську літературну класику.

У контексті війни та пошуків національної ідентичності в Україні зростає інтерес до вітчизняної літературної спадщини. Щоб задовольнити цей попит та популяризувати українську класику, освітянка Валентина Мержиєвська та психологиня Марія Діденко запускають мандрівну студію навкололітературних ігор.

Авторки вже кілька років ведуть успішний подкаст “ПереФарбований лис”, де обговорюють твори української літератури. Тепер вони пропонують новий ігровий формат, який дозволить цікаво та динамічно зануритися в сюжети класичних творів.

Студія розробила чотири типи ігор: рольова гра за твором Івана Нечуя-Левицького, гра-медитація за Михайлом Коцюбинським, гра “Мафія” за Панасом Мирним та буріме за віршами українських поетів. Метою проєкту є популяризація української літератури, розвінчання шкільних стереотипів щодо класики, а також пошук у творах поведінкових моделей, притаманних українцям.

Проєкт має просвітницький характер. Участь в іграх безкоштовна, але з обов’язковою реєстрацією.

Стежити за розкладом ігор можна в соцмережах подкасту: в instagram @repainted.fox та facebook ПереФарбований лис.

Про проєкт

Подкаст «ПереФарбований лис» виходить в ефір з квітня 2021 року і вже налічує майже 100 випусків, з них понад 60 — основних, з обговоренням літературних творів, і понад 30 — бонусних випусків з цікавими гостями.

Слухати подкаст можна на різноманих подкаст-платформах: https://linktr.ee/repainted.fox.podcast

У 2023 році «ПереФарбований лис» виграв у конкурсі культурно-мистецьких проєктів від Українського інститут книги, спрямованих на організацію і проведення заходів з промоції читання, у категорії «Створення тренду читання як дозвілля, читання для навчання», згідно з яким і реалізує мандрівну студію навкололітературних ігор.

Валентина Мержиєвська — освітянка, з 2011 року є співзасновницею і очільницею альтернативної школи БеркоШко, а з 2022 також ГО «Валентність Переосмислення», яка створює різноманітні освітні проєкти з розвитку культури пам’яті. Зокрема: меморіал русифікації Лінгвоцид linguicide.in.ua, матеріали до пам’ятних дат MemoryCraft, математично-історичний календар Календатика тощо.

Марія Діденко — психологиня, фасилітаторка. У 2018-2022 роках вела групу соціалізації для підлітків, які перемогли рак, від фонду Tabletochki, проводила численні освітні табори комунікативні клуби для дітей та підлітків, лекції з комунікації для вчителів та дорослих, комунікативний клуб для підлітків. З 2021 року працює в Українсько-данському молодіжному домі, курує проект тренінгів-інтенсивів з діалогу та фасилітації «Школа Діалогу».