ТОП-5 бюджетных корпоративных подарков, которые можно заказать в полиграфии “Хамелеон”



Поощрение сотрудников компании – хорошая традиция. Она позволяет создавать дружественную атмосферу в коллективе, поддерживать корпоративный дух. Вручать презенты коллегам уместно на дни рождения, профессиональные праздники, во время проведения тимбилдингов. Полиграфия «Хамелеон» предлагает большой выбор типографских услуг – вы сможете заказать недорогие, но качественные подарки для сотрудников. Какие варианты презентов самые ходовые?

Фирменные блокноты

Практичный и действительно полезный подарок, которым можно пользоваться длительный период. Недатированные блокноты могут служить пользователю более года. Менеджеры, логисты, консультанты ежедневно делают важные пометки и создают список дел. Выполняя это вручную, они оптимизируют свое рабочее время и руководят собственным тайм-менеджментом.

Полиграфия, выполненная в фирменной айдентике, эффективно работает на имидж компании. Помимо сотрудников, такие презенты уместно вручать бизнес-партнерам и постоянным клиентам. Например, в честь праздников или оформления больших заказов.

Календари с логотипом

Трудно подобрать более полезную и популярную фирменную печатную продукцию. Календарями пользуются все офисные сотрудники – вне зависимости от профессии. Это удобный печатный органайзер для бухгалтеров и менеджеров, которые регулярно сдают отчеты и разрабатывают календарное планирование.

Какие форматы самые ходовые:

настенные большие календари на 12 листов;

персональные “домики” для рабочего стола;

карманные календарики;

настенные квартальные перекидные календари.

Чашки

Беспроигрышные корпоративные сувениры, которые служат годами. Напечатать на кружке можно любые изображения и тексты. Для брендированной продукции обязательным является наличие логотипа, слогана и названия компании. Печать на чашках пользуется популярностью за счет универсальности продукции. Такие сувениры отлично подходят мужчинам и женщинам, сотрудникам и клиентам любых возрастных категорий.

Поздравительные открытки

Символические подарки, на которых можно напечатать поздравления с праздниками либо персональные благодарности. Благодаря цифровому методу печати можно изготовить нужное количество открыток, не создавая под каждый макет отдельную форму. Это существенно экономит средства заказчика, а также дает возможность создавать открытки поштучно с индивидуальным текстом.

Постеры

Плакаты могут быть не только рекламными или информационными. Оригинальная идея – это создание постеров с фотографией всего коллектива или отдельных сотрудников. Даже при больших тиражах такая продукция обходится недорого. Авторские плакаты – это всегда удачный способ проявить внимание и заботу, высказать слова благодарности коллективу. Постер можно дополнить фирменной айдентикой, лаконичными рекламными блоками.

На сайте типографии https://xprint.com.ua можно подобрать оптимальные форматы корпоративной полиграфии и оформить онлайн-заявку на изготовление печатных сувениров.