У Тернополі створили новий Центр управління в надзвичайних ситуаціях, призначений для забезпечення даних у режимі повсякденного функціонування органами управління та силами цивільного захисту координації їх дій. Зокрема, для покращення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обставини в районах виникнення надзвичайних ситуацій.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш оглянув Центр та роботу працівників оперативно-координаційного центру оперативної інформації, які здійснюють збір даних про виникнення небезпечних подій та надзвичайних ситуацій.

Серед переваг установи – надсучасна система візуальної інформації, яка у режимі реального часу передає дані про ситуацію в районі виникнення надзвичайної ситуації прямо в операційному залі центру.