“Промінчики” запрошують тернопільських школярів цікаво помріяти під час канікул

Ось і добігає кінця перша четверть у школі. Зовсім небагато часу лишилося до осінніх канікул. Цілий тиждень, вільний від уроків і домашніх завдань! Так хочеться, щоб дитина за цей тиждень повноцінно відпочила, набралася нових вражень, весело і з користю провела свій вільний час.

Чудово, якщо у батьків є можливість присвятити цей тиждень дитині. А якщо такої можливості немає?

Вихід є! Приводьте свою дитину у табір від сімейного клубу «Промінчики».

На осінні канікули у клубі підготували для дітей цікавий еко-проект «Місто моєї мрії». Щодня вони створюватимуть справжнє місто з будинками, магазинами, школами, дитячими майданчиками із звичайних картонних коробок, рулончиків від туалетного паперу та інших непридатних матеріалів, що ми зазвичай викидаємо у сміття. Кожна дитина, беручи участь у цьому незвичайному проекті, відкриє в собі таланти архітектора, художника, дизайнера, розвине свої креативні здібності, творчу уяву і фантазію.

Протягом тижня на дітей чекають також заняття і творчі майстер-класи англійською мовою, цікаві ігротеки (у нас є чудова колекція сучасних настільних ігор), прогулянки осіннім парком та різноманітні екскурсії.

За більш детальною інформацією телефонуйте до нас 067-353-1432