Як тернопільські священики шукають шляхи наближення до молоді

Лише добре розуміючи, для кого працюєте, можна досягати нових висот і розвиватися. Сьогодні багато говорять про пасивну молодь, про Церкву, відірвану від реального життя, про те, що щораз менше молодих людей зацікавлені у релігійному зростанні… Але! Це все говорять лише ті, хто не знає скільки багато роботи провадять священики УГКЦ задля того, щоб пізнати, чим живе сучасна молода людина, як можна зацікавити, залучити її до християнства.

Патріарша Комісія у справах молоді УГКЦ випрацювала спеціальний навчальний курс МАПа (Молодіжний Апостолят Парафії), щоб допомогти душпастирям, які працюють із молоддю, набути практичних вмінь у тому, як найкраще знаходити підходи до молоді. А також, створити своєрідну платформу обміну унікальним досвідом, викликами, проблемами і спільним пошуком їх вирішення.

Комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії чи не найактивніше долучилася до цієї програми. Для священиків, які працюють із молоддю провели декілка зустрічей. Попередні формаційно-інформаційні зібрання відбулися наприкінці минулого року в Тернополі та ву Марійському духовному центрі Зарваниці.

Тоді священики обговорюватли виклики, які стоять сьогодні перед Церквою у сфері душпастирства молоді, та розпрацювали основні напрямки стратегії парафій УГКЦ. Також освоїли навички написання проектів, обговорили як шукати гранди на молодіжні проекти.

— У Тернополі священики вже пройшли річний курс МАПа. Це були одноденні й кількаденні навчальні програми на теми, які стосувалися конструктивного розвитку і парафій, і праці з молоддю. Зокрема нещодавно, мали нагоду дізнатися всі тонкощі фанрейзингу, який передовсім повинен базуватися на „френдрейзингу“, тобто на налагодженні дружніх стосунків. Бо доки нема добрих стосунків, нічого не вдасться. Особистісні відносини прямо пропорційні результатові Також обговорювали важливість залучення інших людей у діяльність молодіжних душпастирств, діяльність священиків, як працювати з різними організаціями, виходити у своїй роботі за межі Церкви, — розповіла координатор програми МАПА Ірина Косар. — Тішить те, що священики готові вчитися, їм цікаво, вони хочуть розуміти молодь, її потреби і готові відповідати на питання молоді. Наступні навчання для священиків Комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії відбудуться 22-24 травня — це буде виїзна програма. Загалом упродовж року планується чотири таких навчальних курси.

До 1 квітня є можливість для усіх священиків, які працюють із молоддю, зареєструватися на новий річний курс МАПа. Детальнішу інформацію про курс шукайте на сайті МАПа навчальний курс про Молодіжний Апостолят Парафії для священиків УГКЦ.

Наталія ПАВЛИШИН

молодіжний портал “Дивен світ”