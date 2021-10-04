Шукають приватного інвестора для борщівського спиртзаводу

Черговий об‘єкт Укрспирту виставлено на приватизацію!

Цього разу шукаємо приватного інвестора для Борщівського МПД і зберігання спирту, яке знаходиться на Тернопільщині.



Об‘єкт складається з бродильного відділення, будівлі механізованої солодовні, варочного відділення, цеху по виробництву білкового корму, корпусу консервного цеху та іншої нерухомості, розташованої на земельних ділянках загальною площею 6 гектарів.



Приватизаційний аукціон має відбутися 12 жовтня, а стартова ціна активу – 28,1 млн грн.



Детальніше: bit.ly/spyrtBorshchivskyi