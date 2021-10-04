12:00 | 4.10.2021
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Афіша Тернополя 

Шукають приватного інвестора для борщівського спиртзаводу

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Черговий обєкт Укрспирту виставлено на приватизацію

Цього разу шукаємо приватного інвестора для Борщівського МПД і зберігання спирту, яке знаходиться на Тернопільщині.

Обєкт складається з бродильного відділення, будівлі механізованої солодовні, варочного відділення, цеху по виробництву білкового корму, корпусу консервного цеху та іншої нерухомості, розташованої на земельних ділянках загальною площею 6 гектарів.

Приватизаційний аукціон має відбутися 12 жовтня, а стартова ціна активу – 28,1 млн грн.

Детальніше bit.ly/spyrtBorshchivskyi

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