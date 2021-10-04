Как делают сэндвич панели?

На ход изготовления сэндвич-панелей влияет выбранный материал утеплителя. Например, пенополистирол обладает одинаковыми механическими характеристиками независимо от направления укладки. Поэтому его использовать проще: пенополистирол в плитах устанавливают в качестве теплоизолирующей «начинки» согласно размерам сэндвич-панели. А вот строительный «бутерброд» с прослойкой из минеральной ваты обустроить несколько сложнее. В этом случае слой утеплителя формируют из отдельных продолговатых кусков, которые нарезают из плит минеральной ваты. Важный нюанс — волокна утеплителя должны быть ориентированы перпендикулярно длине сэндвич-панели. Это необходимо для повышения прочностных характеристик готового изделия.

Производство панелей ведется на полуавтоматических и полностью автоматизированных линиях. Все крупные компании используют второй способ, который полностью исключает так называемый человеческий фактор. Это не только повышает качество продукции, но и снижает себестоимость строительных «бутербродов». Если при выборе сэндвич панели невысокая цена без потери надежности и долговечности — один из главных аргументов, то следует отдать предпочтение продукции известных производителей, которые используют самое современное европейское автоматическое оборудование. Давайте узнаем, как же делают сэндвич-панели.

Производство панелей с утеплителем из минваты

Вот как происходит процесс создания панелей на технологической линии по их производству:

Рулонную оцинкованную сталь с нанесенным защитно-декоративным покрытием размещают на специальный барабан, который служит для ее размотки. Размотанный лист проходит через специальный профилегибочный стан, который формирует требуемый внешний вид панели и стыковые замки. Также на лицевую сторону листа наносится защитная пленка. Обработанный лист с полученным профилем поступает на предназначенный для сборки панели стенд. Сторона с полимерным защитным покрытием располагается внизу. На внутреннюю сторону листа наносится клей. Максимально плотно без видимых щелей на листе с клеевым составом размещаются заранее подготовленные куски нарезанных плит минеральной ваты со смещением стыков по длине у расположенных по соседству «ламелей». Крайние куски подвергают фрезеровке для получения пазогребневых стыков. Сверху снова наносится клей. Параллельно на соседнем стане происходит профилирование второго внешнего слоя «сэндвича». После окончания формирования требуемой формы он при помощи специального оборудования автоматически переносится на первый стан и размещается поверх утеплителя. Далее подготовленная таким образом заготовка поступает в «объятия» пресса, с помощью которого происходит полимеризация клея. В современных установках используют пластинчатый пресс с уникальной системой нагрева рабочих поверхностей. Пластины обдуваются горячим воздухом, а высота прижима панелей выбирается автоматически. Сэндвич-панель проходит через пресс, с одинаковой силой сжатая по всей площади и с каждой стороны. Так достигается максимальная равномерность прогрева для наиболее эффективной полимеризации. Готовые строительные «бутерброды» пакуются и отправляются на склад либо прямо на объект. Как говорится, кушать подано, что в данной ситуации имеет несколько другой смысл — сэндвич-панели готовы к установке!

При использовании пенополистирола в качестве среднего слоя все этапы изготовления идентичны.

Изготовление сэндвич-панелей с утеплителем из пенополиуретана

При использовании такого материала «начинки» два подготовленных внешних слоя с требуемой формой профилирования размещают друг над другом на некотором расстоянии. В этом пространстве вспенивается жидкий пенополиуретан. В процессе полимеризации происходит его приклеивание к стальным листам металла. Такой способ производства обходится дешевле. Однако на более широкое распространение панелей с «начинкой» из пенополиуретана влияют его горючесть и достаточно высокая стоимость.