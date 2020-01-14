Стали відомі імена перших зірок літератури, які виступатимуть цьогоріч на фестивалі “Ї”

Уже відомо, що гостями 8-го фесту “Ї” будуть: Артем Чех, Тарас Прохасько, Марк Лівін, брати Капранови, Юрко Іздрик і ще багато крутих письменників та письменниць, яких ви точно знаєте і любите.

Відкриватиме наш програмний список учасників 8-го “Мистецького фестивалю “Ї” Артем Чех – черкаський письменник, лауреат кількох літературних премій, серед яких ЛітАкцент року 2017 та Літературна премія імені Джозефа Конрада-Коженьовського.

Роман “Район Д” був номінований на “Книгу року BBC-2019”, саме його автор презентуватиме у Тернополі вперше! Цікаво, що для багатьох літературних критиків книга стала відкриттям. Ну і ми будемо мати змогу у цьому переконатися.