Костел Св. Антонія в Збаражі збудували на території Бернардинського монастиря, який заснував князь Збаразький в 1627 р Зведення великого мурованого костелу в монастирі велося орієнтовно в 1750-1755 роках, точна дата закінчення будівництва достеменно не відома.

Найбільш масштабне руйнування костелу припадає на 1788, коли в ньому несподівано почалася пожежа. Відновлювальні роботи у костелі були проведені протягом 1790-1795 років. В результаті цього інтер`єр будівлі і частина його фасаду були кардинально змінені. У такому вигляді костел зберігся до наших днів. Храм побудований в стилі ренесансу про це свідчать форми античної архітектури.

Костел складається з 2-х веж однакового розміру і висоти, а наявність напівкруглих арок і ніш наближає його до будівель римської архітектури. За часів радянської влади костел, як і сам монастир, не працював. Споруди використовувалися для різних господарських потреб, а деякі елементи фасаду і зовсім були розібрані або знищені. Починаючи з 90-х років створилася парафія, а з 2000-х почали проводити богослужіння в храмі. На сьогоднішній день храм має статус національного пам`ятника архітектури і відкритий для вільного відвідування. Як виглядає костел з висоти дивіться тут. https://www.facebook.com/watch/?v=2376223509294426 Підземелля під костелом св. Антонія з Падуї у Збаражі приховує багато таємниць. Зараз не кожен може попасти у це загадкове та містичне місце. Засновник благодійного фонду «Пам’ять і любов» Андрій Савчук відкриває таємницю підземелля. Колись у підземеллях костелу св. Антонія знаходили свій останній спочинок священики та монахи, а також фундатори храму. Під головним вівтарем був похований князь Януш Корибут Вишнівецький, а під вівтарем Матері Божої Збаразької було поховане подружжя Станіслава та Гелени Потоцьких. У гробах досі лежать складені рештки померлих. Якщо не боїтесь пропонуємо відео-екскурсію. Вирушайте з нами. Поїхали. https://www.facebook.com/watch/?v=2215971625371967