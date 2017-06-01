У селі Травневе почне діяти перша в області арт-резиденція на честь наймолодшого героя Небесної сотні

Незабаром у селі Травневе Збаразького району почне діяти перша в області арт-резиденція.

Назвали її «Мистецькою резиденцією імені Назара Войтовича» на честь наймолодшого героя Небесної сотні. Він народився у цьому селі, прожив тут найбільшу частину свого життя. Розпочне діяти резиденція 2 червня, у день народження героя, та триватиме два тижні.

— Назар мав мистецький талант, тому вирішили назвати резиденцію його іменем. Щорічно вона збиратиме молодих митців й надаватиме їм простір для творчості та можливості реалізації проектів, — розповідає координатор і куратор проектів ГО «Конгрес Активістів Культури» Людмила Ничай.

Ще один ключовий момент проекту — співпраця з громадою. За задумом, вшанування пам’яті Назарія Войтовича відбуватиметься через створення інституції, котра працюватиме для розвитку локальної спільноти та творчої молоді. Резиденція стане відзнакою громаді за те, що вона виховала мужнього й творчого героя. Засновник цього проекту «Конгрес активістів культури», реалізують його за підтримки ГО «Родина Героїв «Небесної Сотні» та СТОВ «Поділля».

Глобальна мета проекту — привернення уваги до проблем малих населених пунктів. Зокрема, їхньої ізольованості, обмеженого доступу до матеріальних та інтелектуальних ресурсів та відсутність інституцій, що займаються креативними та культурними практиками.

— Варто сказати, що Травневе – невелике село, де мешкає близько двохсот осіб. Завдяки проектові резиденції до нього полагодили дорогу від Збаража до села, проклали асфальт у центрі. Спільними зусиллями облаштували будинок у центрі Травневого, де локалізується резиденція, та яка стане глобальним культурним центром. До речі, оскільки культурний центр – це переосмислення призначення будівлі, зміна сприйняття місця та головне цінностей, що проявилися через втрати та політичні зсуви у процесі Революції Гідності, – програму присвятили поняттю ревіталізації, — каже Людмила Ничай.

Що ж до учасників першої програми резиденції, то з-поміж кандидатів, що подали свої заявки на участь у конкурсі, вибрали шість митців із різних міст, в тому числі колишніх тернополян. Спеціальним гостем стане американський скульптор Ліланд Беті, котрий наразі мешкає в Тернополі.

Впродовж двох тижнів у Травневому працюватимуть відкриті майстерні, діятиме освітня програма, відбуватимуться майстер-класи, репрезентують серію виставок, для дітей організують спік-ворк класи. Серед учасників проекту не тільки митці, а й громадські активісти. І в числі проектів, які вони планують реалізувати – створення інтерактивної бібліотеки.

Після закінчення першої програми резиденції відбудеться підсумкова виставка робіт її учасників. Проведуть її у тернопільському «Бункермузі». Відтак заплановані презентації у столиці та за кордоном.

Анна Золотнюк.