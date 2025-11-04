Могила сина Олександра Барвінського в Тернополі: історична пам’ятка під загрозою

У Тернополі могила видатної української родини Стефана Барвінського — сина Олександра і Євгенії Барвінських, яка знаходиться на старому кладовищі, ризикує бути повністю знищеною через забуття і руйнування. Про це повідомляє у мережі Фейсбук музикознавиця і композиторка Яна Іщук.

Барвінські — це родина, чий внесок у розвиток української культури та науки важко переоцінити. Олександр Барвінський був не тільки важливою політичною фігурою, але й ініціатором фонетичного правопису української мови та зміни терміну “руський” на “український”. Євгенія Барвінська була видатною музикознавицею і організаторкою, а її брат, Василь Барвінський, став одним із найвідоміших композиторів та ректором Львівської консерваторії.

Могила маленького Стефана, який помер у 1887 році в віці всього двох років, є частиною цієї великої родової історії.

Як повідомила Яна Іщук, яка займається дослідженням родини Барвінських, могила вже знаходиться в катастрофічному стані. Голова статуї дитини розбита, пам’ятник вкривається бур’янами, а надпис на кам’яній плиті поступово стирається. Земля навколо пам’ятника обвалюється, а це викликає особливе занепокоєння щодо подальших руйнувань.

“Це не просто історичний пам’ятник — це частина нашої спадщини. Врятувати його — це зберегти пам’ять про одну з найвизначніших родин нашої історії”, — зазначає Яна Іщук.

Яна Іщук звертається до керівництва Тернопільської міської ради з проханням про підтримку у відновленні та збереженні пам’ятника. Вона також закликає місцеві організації та небайдужих тернополян долучитись до цієї важливої справи.

“Ми повинні діяти зараз, поки не стало пізно. Це не просто пам’ятка, це частина історії Тернополя та України, яку ми не маємо права втратити”, — додає Іщук.

Порятунок пам’ятника Стефану Барвінському — це не лише порятунок конкретної могили, але й шанування пам’яті родини, яка зробила величезний внесок у розвиток української культури, освіти та політики. Спільними зусиллями громадськості, влади та істориків можна врятувати цей важливий символ національної спадщини.

Тернопіль має унікальну можливість зберегти пам’ять про одну з найвидатніших українських родин. Тому термінова підтримка від усіх зацікавлених сторін є критично важливою для того, щоб врятувати цей пам’ятник від повного знищення.