Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Петро Костишин з Тернопільщини

Небесне військо знову поповнилось ще однією душею українського воїна. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

З сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність під час мінометного обстрілу противником в районі н.п. Торецьк Донецької області 10 вересня 2024 року, загинув старший солдат КОСТИШИН ПЕТРО ГНАТОВИЧ,1967 року народження, житель с. Окопи Мельнице-Подільської громади, який до тепер вважався зниклим безвісти.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про воїна Петра стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

