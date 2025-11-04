На Тернопільщині пʼяний чоловік викрав авто

У Підгаєцькій громаді чоловік був затриманий за незаконне заволодіння транспортним засобом. Інцидент стався в селі Білокриниця, де потерпілий повідомив поліцію, що його автомобіль був викрадений. Він залишив машину незамкненою і з ключами в замку запалювання, що стало можливістю для злочину.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що до викрадення причетний 35-річний житель села Білокриниця. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік помітив незамкнений автомобіль і, не вагаючись, сів за кермо, поїхавши в напрямку між населеними пунктами. Однак не впоравшись з керуванням, він з’їхав у кювет, де його і виявили поліцейські.

Зловмисника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому загрожує кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі до п’яти років.

Також на затриманого будуть накладені адміністративні штрафи за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння та вчинення ДТП відповідно до статей 130 та 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.