Енергетичні обмеження в Україні 4 листопада: коли та де будуть відключення електроенергії

4 листопада в Україні в окремих регіонах будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Це рішення є частиною заходів для збереження стабільності енергетичної системи країни в умовах війни.

Графік відключень:

Згідно з новим графіком, обмеження електропостачання будуть застосовуватись у такі години:

з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 — обсяг від 0,5 до 1,5 черги.

Ці обмеження будуть стосуватись як побутових, так і промислових споживачів. Для промислових підприємств також введено обмеження потужності в зазначені години.

Що це означає для споживачів?

Громадянам та підприємствам слід бути готовими до тимчасових відключень електроенергії в зазначені години. Поки енергетики працюють над відновленням пошкоджених енергооб’єктів, важливо дотримуватись режиму економії енергоресурсів, коли електроенергія з’являється за графіком.

Важливо!

Час і обсяг обмежень можуть змінюватися, тому жителі повинні стежити за офіційними повідомленнями обленерго у своєму регіоні.

Заклик до економії:

Як тільки електроенергія з’являється за графіком, експерти наголошують на важливості ощадливого її використання, щоб зберегти стабільність енергосистеми та зменшити навантаження на енергетичну інфраструктуру.

Ці тимчасові обмеження є необхідними для забезпечення безперебійної роботи енергосистеми в умовах війни. Своєчасне виконання таких заходів дозволить зберегти енергетичний баланс і допомогти впоратись з наслідками ракетних атак на енергооб’єкти України.