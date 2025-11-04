Алкоголь за кермом: у Тернополі водій скоїв ДТП та втік від патрульних
Нещодавно на проспекті Злуки в Тернополі, патрульні зупинили водія Mercedes-Benz, який спочатку проігнорував вимогу про зупинку, а потім вчинив дорожньо-транспортну пригоду, наїхавши на припаркований автомобіль Nissan. Під час спроби втечі порушник зупинився, а при перевірці у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти тест на місці, який показав 1,81 проміле.
Патрульні склали адміністративні матеріали за кілька порушень:
-
Порушення правил користування попереджувальними сигналами (ч. 2 ст. 122 КУпАП),
-
Невиконання вимоги про зупинку (ст. 122-2 КУпАП),
-
Порушення ПДР, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП),
-
Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).
На 25-річного водія складено протокол, його відсторонили від керування, а матеріали справи направили до суду. Патрульні нагадують: алкоголь і водіння – несумісні.