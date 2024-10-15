У Тернопіль їде Василь Шкляр

16 жовтня о 15:00 год. у відділі читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбудеться презентація роману «Заячий костел» відомого українського письменника, «батька українського бестселера» Василя Шкляра. Про це повідомляє Тернопільська обласна рада.

Василь Шкляр – один із найуспішніших сучасних українських авторів, який славиться своїми бестселерами і численними літературними нагородами. Його роботи завжди привертають увагу читачів та критиків, адже він не боїться піднімати складні теми й передавати глибину української історії.



Слава прийшла до автора на початку 2000-х років, після виходу його роману «Ключ». Твір був написаний всього за місяць, після того, як Василь опинився у реанімації внаслідок невдалого випадку на риболовлі. Цей роман моментально став популярним, він перевидавався на території України понад дванадцять разів, а також був перекладений за кордоном.



Не меншою популярністю користується і роман автора «Залишенець. Чорний ворон». Цей історичний роман, що вийшов наприкінці 2009-го року, мав величезний резонанс. На його сторінках автор описує один з найдраматичніших епізодів української повстанської війни. До найбільш відомих творів автора також слід віднести «Кров кажана», «Чорне сонце», «Маруся» та багато інших.

На презентації гості зможуть поспілкуватися з автором та підписати книгу на автограф-сесії.