У Тернополі охочих безкоштовно навчають основам військової справи

У Тернополі жителів міста та внутрішньо переміщених осіб, які наразі перебувають в нашому місті, продовжують безкоштовно навчати основам військової справи, захисту в умовах окупації та поведінки в умовах воєнного стану.

Військовий вишкіл проходить на території колишньої бази «Орбіта» (за територією Дального пляжу) на вул. Чумацькій, 5-А.

Заняття проводяться щодня о 10:00 год.

Попередній запис обов’язковий. Телефон для запису: +380674472560.

Запрошуємо на навчання усіх охочих.