У Кременці хочуть демонтувати радянський меморіал слави

Мешканці Кременця просять владу перенести монумент російському солдату.

Меморіал слави, присвячений воїнам-визволителям, знаходиться у центрі міста на вул. Шевченка.

“Щоб після перемоги у місті не було жодних Акімових, Ватутіних, Горьких тощо. Особливо це стосується демонтажу так званого “Меморіалу Слави”. Слави російського окупанта.

Не реконструкції, а демонтажу! Без вандалізму. Гуманне перенесення за межі центру міста”, – розповів автор ініціативи Петро Савчук у Facebook.

Нагадаємо, що очільник Чортківської громади Володимир Шматько пропонує знести всі пам’ятники та стели радянським солдатам.

Крім того, на думку мера, потрібно скасувати вихідні дні 8 березня, 1 і 9 травня та заборонити всі проросійські партії.

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