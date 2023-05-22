Ціна цьогорічної посівної на 25% дорожче, аніж у 2021 році, – директор «Гадз-Агро»

Представники сайту про агробізнес Latifundist.com днями відвідали поля ТОВ «Гадз-Агро» на Бучаччині.

Вони ознайомилися із заготівлю озимого жита та посівом соняшника, оглянули весняні культури та поспілкувалися з керівництвом агропідприємства.

У підприємства «Гадз-Агро» – 26,5 тис. га землі. 4,5 тис. га озимої пшениці, 3,5 тис. озимого ріпака, 1 тис. озимого ячменю і 900 га озимого жита на зелений корм.

– Озимі вийшли з зими у відмінному стані, двічі провели підживлення, зараз проводять другий фунгіцидний і інсектицидний захист. З ранньовесняними культурами була вже традиційна для всіх проблема — холодна затяжна весна. Стартували 15 квітня. Відсіялися за 20 днів. Основна ставка — кукурудза на зерно (9 тис. га) та соняшник (6 тис. га). На 80% полів є вже всходи. На кукурудзі вже з’являється третій листок. З інших культур — ярий ячмінь (700 га), по 200 га гороху та ярої пшениці, – розповіли у Latifundist.com.

Команда Latifundist якраз потрапила на заготівлю озимого жита.

– Поля, де зібрали жито, передисковують і одразу сіють соняшник. Таким чином отримують два врожаї за рік. Що стосується співвідношення кукурудзи та соняшника, то воно приблизно однакове останні три роки. У порівнянні з минулим роком зменшили на 1 тис. га соняшника. «З агрономічної точки зору і у плані сівозміни соняшник нам тут не дуже підходить. Хоча ми і збираємо його по 4 тонни», – розповідає Latifundist.com.

Ціну цьогорічної посівної «Гадз-Агро» директор Казимир Попіль оцінює на 25% дорожче, ніж у 2021 році.

– Загалом на посівній майже не економили, лише трохи менше вносили карбаміду. До речі, купили 20% карбаміду по високій ціні, далі вже купували під сам посів, – пояснив Казимир Попіль.

Найвигіднішими культурами в «Гадз-Агро» називають соняшник, кукурудзу та ріпак.