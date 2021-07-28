14:26 | 28.07.2021
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Тернопільщина 

“Перевірили…”: в СБУ розповіли чи можуть виступати російські гурти на фестивалі в Тернополі

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Російські групи, заявлені на музичний фестиваль у Тернополі “Файне місто”, зможуть виступити з концертами, так як ніяких заборон щодо груп немає.

Про це Українським Новинам повідомили в СБУ.

“Перевірили… підстави для заборони в’їзду відсутні”, – повідомили у відомстві.

Таким чином, російські групи зможуть виступити на фестивалі.

Зокрема, заплановані виступи гуртів із Росії Louna, Anacondaz, “Порнофільми” і Wildways, які нещодавно виступали на фестивалі Atlas Weekend у Києві.

“Порнофільми” вже виступали в Тернополі у 2017 і 2018 роках, а Wildways – у 2019-му.

Фестиваль “Файне місто” пройде 28 липня – 1 серпня.

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