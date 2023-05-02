У Тернополі відкривається виставка малюнків одинадцятирічного художника Олександра Багана

У виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею представлять малюнки Олександра Багана. Цьому юному художнику – учню Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука – одинадцять років. В експозиції буде представлено 63 твори, серед яких пейзажі, натюрморти, портрети, тематичні композиції, що розкривають внутрішній світ юного митця.

Як розповів директор школи Сергій Музика, Олександру Багану – 11 років. Хлопчик навчається у класі талановитого педагога, заслуженого художника України Миколи Дмітруха.

Відкриття виставки малюнків Олександра Багана відбудеться 3 травня. Початок о 15-тій годині.