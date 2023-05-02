За день на Тернопільщині сталися шість пожеж

1 травня в Тернопільській області було ліквідовано 6 пожеж, з яких 3 – загоряння в природних екосистемах.

Рятувальники зупинили горіння сухої трави на відкритій території в с. Залужжя Збаразької ТГ Тернопільського району (100 м кв.), у с. Підлісся Бучацької ТГ Чортківського району (50 м кв.) у с. Новосілка Підгаєцької ТГ Тернопільського району (500 м кв.).

Також підрозділами ДСНС ліквідовано 2 пожежі:

– у сел. Підволочиськ Тернопільського району на вул. Патріарха Мстислава виникла пожежа закинутої господарської будівлі (власник встановлюється). Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття та перекриття будівлі на площі 200 м кв., пошкоджено господарську будівлю на площі 200 м кв. Пожежу ліквідовано черговим та резервним караулами 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано 1 господарську будівлю;

– у м. Тернопіль на вул. Київська-Тарнавського на території садового товариства «Ювілейне» виникла пожежа недіючого дерев’яного дачного будиночка (власник встановлюється). Внаслідок пожежі знищено дерев’яний недіючий дачний будиночок площею 10 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

1 травня в лісовому масиві поблизу м. Бережани Тернопільського району виявлено артснаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

Цього ж дня о 17:00 групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області вилучено та знищено два артснаряди, АС-107 мм та АС-150 мм часів Другої світової війни, виявлені напередодні в сел. Залізці Залозецької ТГ Тернопільського району та поблизу с. Тустоголови Зборівської ТГ Тернопільського району.#внп #Вогнеборці

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