Пекельний день на Тернопільщині: 49 пожеж за добу, серед постраждалих – чоловік із опіками

На Тернопільщині пожежі сухої трави стають все небезпечнішими. Лише 10 березня рятувальники ліквідували 49 загорянь, з них 43 – в екосистемах.

Внаслідок однієї з пожеж у селі Устечко постраждав чоловік. Він намагався самотужки загасити полум’я, але отримав опіки ІІ ступеня. Потерпілого госпіталізували.

Наймасштабніші загоряння за добу:

🔥 Лисівці – 3,5 га сухої трави

🔥 Носів – 3 га

🔥 Печорна – 2 га

🔥 Нападівка – 2 га

Це не перший випадок, коли неконтрольоване спалювання сухостою призводить до трагедії. 6 лютого на Тернопільщині загинула 66-річна жінка. Вона вирушила в поле, щоб випалювати суху траву, і зникла. Родичі не могли зв’язатися з нею понад добу. Під час пошуків у полі знайшли її обгоріле тіло.

ДСНС вкотре закликає: не паліть суху траву! Це не лише шкодить довкіллю, а й несе смертельну загрозу.