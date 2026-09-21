Пʼяний молодик на Porsche влаштував масштабну ДТП у Тернополі: 4-річна дитина у важкому стані

У Тернополі нетверезий водій Porsche спричинив ДТП: травмовано восьмеро людей, серед них дитина

У Тернополі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися восьмеро людей, серед них — 4-річний хлопчик. Аварія сталася 21 вересня близько 04:00 на перехресті проспекту Степана Бандери та вулиць Євгена Коновальця і Слівенської.

За попередніми даними, 21-річний водій Porsche Cayenne, рухаючись проспектом Степана Бандери в напрямку вулиці Руської, не виконав вимогу патрульних про зупинку та намагався втекти. Проїжджаючи перехрестя на заборонений сигнал світлофора, він допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter.

За попередніми даними, водій Porsche перебував у стані сп’яніння. Правоохоронці затримали його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Внаслідок аварії травми отримали обидва водії та пасажири транспортних засобів.

21-річний водій Porsche Cayenne та 31-річний водій Mercedes-Benz Sprinter отримали легкі травми та від госпіталізації відмовилися.

Найбільше постраждав 4-річний пасажир Mercedes-Benz Sprinter. Хлопчика у важкому стані госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Як з’ясувалося, 21-річний водій Porsche не мав права керувати транспортними засобами та неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Лише упродовж вересня 2026 року поліцейські склали щодо нього п’ять адміністративних протоколів, зокрема за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, медики та інші екстрені служби.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.