До Тернополя приїде Блаженніший Святослав: програма святкування 4 жовтня

У неділю, 4 жовтня, до Тернополя завітає Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав. Він візьме участь у святкуванні дня святого Франциска Асізького та очолить Архиєрейську Божественну літургію. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Святкування відбудеться у церкві Святого Апостола Петра в Тернополі. Воно розпочнеться о 06:30 з Божественної літургії.

Головною подією дня стане Архиєрейська Божественна літургія за участю Блаженнішого Святослава. Вона розпочнеться об 11:00.

Свято присвячене святому Франциску Асізькому, якого вшановують за його приклад смирення, любові до ближнього та прагнення миру. Однією з найвідоміших молитов, пов’язаних із його духовною спадщиною, є прохання до Бога: «Господи, зроби мене знаряддям Твого миру!»

Вірян запрошують долучитися до спільної молитви 4 жовтня у церкві Святого Апостола Петра в Тернополі.