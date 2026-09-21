930 років Микулинцям: під час святкування зібрали понад пів мільйона гривень на пікапи для військових

У Микулинцях на святкуванні 930-річчя зібрали 562 тисячі гривень для військових

У Микулинцях відзначили 930-річчя містечка. Святкування поєднало урочисту ходу, спільну молитву, концерт та благодійний збір на потреби українських військових, повідомляють на сторінці громади.

Розпочали святкування біля Микулинецького палацу. Учасники ходи разом із графом і графинею, які стали частиною театралізованого дійства, пройшли вулицями містечка до стадіону «Стромки».

До святкової ходи долучився Військовий духовий оркестр 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України.

На стадіоні відбулася спільна молитва за Україну та українських військовослужбовців. Після цього розпочалася концертна програма за участю місцевих виконавців та запрошених артистів.

На сцені виступили KOZAK SYSTEM, KOLA та DJ Karat.

Однією з головних частин святкування став благодійний збір. Під час заходу вдалося зібрати 562 тисячі гривень на придбання пікапів для українських військових.

У Микулинецькій громаді зазначили, що до збору долучалися відвідувачі свята, які робили внески у скриньки та переказували кошти на благодійний збір.

Організатори також подякували всім, хто долучився до проведення святкування, зокрема працівникам, організаторам, артистам, ведучим, музикантам, технічним командам, правоохоронцям, рятувальникам, медикам, комунальним службам, волонтерам, підприємцям, депутатам, працівникам культури й освіти та молоді.

У громаді наголосили, що в умовах війни масові заходи прагнуть поєднувати не лише з відпочинком, а й зі збором допомоги для Збройних сил України.