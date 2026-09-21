Через російські атаки затримуються понад 50 потягів по Україні

З метою безпеки пасажирів та поїзних бригад під час «повітряної тривоги» відбувається евакуація з поїзда у безпечні місця.

В Україні через повітряну тривогу затримуються понад 50 потягів, — йдеться на порталі УЗ.

Затримки до 17 годин. Зокрема, на понад три години затримується поїзд міжнародного сполучення «Київ-Хелм», також довше у дорозі проведуть пасажири поїзда «Київ-Варшава Заходня» на три години, «Київ-Перемишль» більш, як на дві години.

А поїзд «Київ-Миколаїв» затримується на 16 з половиною годин.

11:34 ОНОВЛЕНО

Рух низки потягів АТ «Укрзалізниці» по всій країні здійснюється із затримкою на 2-16 годин, йдеться в інформації про рух потягів на сайті компанії у понеділок.

«Згідно з останніми оновленнями станом на 10:43, найбільшу затримку у русі має потяг 121/122 Миколаїв Пас. — Київ-Пас. — 16 год. 33 хв., а також 109/110 Миколаїв Пас. — Львів — 12 год. 37 хв., тоді як потяги 233/234 Кривий Ріг-Головний — Чернівці та 293/294 Кривий Ріг-Головний — Рахів здійснюють рух із затримкою на 11 год. 58 хв.», — пишуть залізничники.

Щодо інших потягів, то 3/4 Дніпро-Головний — Ужгород затримується на 10 год. 24 хв., 285/286 Львів — Дніпро-Головний та 41/42 Трускавець — Дніпро-Головний курсують із затримкою на 7 год. 36 хв.

«Укрзалізниця» уточнює, що затримку потягів розраховано автоматично, тому можуть бути зміни. Серед іншого зазначається, під час тривог, евакуацій та об’їздів затримка руху потягів може зростати, а коли потяг пришвидшується — скорочуватися.