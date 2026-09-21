Через маловоддя в Україні обмежили спеціальне водокористування: кого це стосується

Держводагентство тимчасово обмежило водокористування через маловоддя

Державне агентство водних ресурсів України з 18 вересня 2026 року встановило тимчасові обмеження для водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об’єктів. Причина — маловоддя на окремих річках України.

Відповідне рішення ухвалили на підставі інформації Українського гідрометеорологічного центру про водність основних річок України та настання маловоддя. Обмеження запроваджені наказом Держводагентства від 18 вересня 2026 року № 140.

Зокрема, передбачено:

зменшення лімітів забору води для суб’єктів господарювання згідно з окремим переліком;

можливість обмеження прав вторинних водокористувачів первинними за погодженням із Держводагентством.

Обмеження діятимуть до 30 вересня 2026 року. Після цього права водокористувачів будуть відновлені у повному обсязі за умови нормалізації гідрологічної ситуації.

Про запровадження обмежень мають повідомити відповідні органи місцевого самоврядування, контролюючі органи та всіх водокористувачів.

У Держводагентстві зазначають, що заходи спрямовані на раціональне використання водних ресурсів у критичний період та забезпечення водної безпеки України.

Водночас обмеження не поширюються на забір води для питних потреб.

Перелік водокористувачів, яких стосуються обмеження на період із 18 до 30 вересня, Держводагентство оприлюднило окремо.