ГО «Набуток» підтримує гуманітарною допомогою Марʼїнську громаду



Команда волонтерів громадської організації «Набуток» відвезла чергову гуманітарну допомогу для нужденних, які переважно, живуть у пошкоджених будинках або підвалах під постійними обстрілами у прифронтовій зоні Мар’їнської міської територіальної громади Покровського району Донецької області. А це, загалом, біля 750 дворів, що знаходяться на території Костянтинівки, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. З моменту повномасштабного вторгнення та створення громадської організації «Набуток», таких поїздок команди волонтерів було вже понад 52 поїздки у різні прифронтові зони нашої держави.

Жовтнева поїздка вже у стандартному складі для команди волонтерів ГО «Набуток» колони у три автівки, була присвячена вирішенню проблем населення щодо відновлення та відбудови пошкоджених обстрілами ворога помешкань на загальну суму 430 тис грн. Зокрема, за запитом населення зазначених сел, волонтерами було доставлено такі будматеріали, як: монтажна піна для щілин, цвяхи, саморізи, молотки, топори, гідроізоляційна плівка для покрівлі, листи ОСБ та утеплювач.

Все це допоможе громадянам створити умови для облаштування пошкоджених помешкань для умовно безпечного проживання, адже серед мешканців жінки та чоловіки, середній вік яких коливається в межах 50-60 років.

Цей приїзд розпочався зі стандартного привітання та з наступним миттєвим створенням ланцюга з людей для розвантаження допомоги, оскільки працювати треба максимально швидко та обережно, поки не почався черговий обстріл.

Як зазначив голова ГО «Набуток» Сергій ЧАЙКОВСЬКИЙ: «Це моторошно бачити, в яких умовах живуть українці у прифронтових зонах під звуки практично нестихаючої арти, саме тому ми продовжуватимо приїздити та допомагати їм, адже підтримуючи тих, хто зараз особливо потребує допомоги, ми, безумовно наближаємо нашу Перемогу!»

Громадська організація «Набуток» – набуваймо, перемагаймо не зупиняймося!

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