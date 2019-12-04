Автомобильные стальные диски R14

Автомобильный диск R14 это самый распространенный типоразмер автомобильного диска который представлен на сегодняшнем автомобильном рынке. Он присутствует не только на классических моделях ВАЗа. Кроме того, он ставится на подавляющем большинстве бюджетных иномарок в качестве базовой комплектации. Даже люксовые модели малолитражных автомобилей имеют подобный размер.

Почему именно стальные?

Сталь является самым распространенным и самым дешевым металлом применяемым при производстве автомобильных колес. Сама по себе технология изготовления тоже не отличается сложностью: лист металлопроката выдавливают прессом, соединяют сваркой и все. Далее изделие попадает на финишную обработку и покраску. Но количество цветов применяемых для обработки не так уж и много черный, серый и их оттенки.

Достоинства стальных дисков

Все свойства данных конструкций являются вполне закономерными и предсказуемыми. Основное достоинство это небольшая стоимость, которая по карману рядовому автовладельцу. Именно поэтому многие автолюбители приобретают себе дополнительный комплект стальных колес для зимней резины. Еще одним немаловажным преимуществом является их простота ремонта. Данный тип дисков можно отремонтировать даже на самом захолустном шиномонтаже. Еще один плюс это их пластичная податливость ударам. Это значит что диск при получении сильного удара гнется не разрушаясь при этом.

Недостатки стальных дисков.

Недостатков у стальных дисков не так-то и много, но о них стоит знать. Это такие как:

непритязательный внешний вид;

плохая коррозионная устойчивость;

большая масса.

Хотя внешний вид стальных изделий не самый привлекательный, но и заострять на это внимание тоже не стоит. Тем более что при желании улучшить внешний вид колеса всегда можно применяя декоративный колпак. Что касается плохой коррозионной устойчивости, то здесь не все так однозначно. Как правило, новые диски начинают показывать первые следы коррозии не ранее чем через год. В большей степени эта ржавчина появляется в местах сколов краски или после прокатки на рихтовочном станке. Поэтому с уверенностью можно утверждать что при аккуратной езде они порадуют вас не один сезон.

Последний недостаток дисков это большая масса. Хотя и в этом случае не все так однозначно. С одной стороны неподрессоренная масса увеличивает нагрузку на рулевую и ходовку, но с другой стороны эти детали получают максимальные повреждения не столько в процессе постоянной эксплуатации, сколько при ударах о неровности дороги. В этом случае мягкий и податливый стальной диск сгибается выступая в этом случае в качестве демпфера. Да и погнутый его проще отрихтовать чем лопнувший литой. Именно поэтому все недостатки стальных дисков это более чем раздутые слухи и сплетни.

Кто занимается выпуском автомобильных дисков.

Современный рынок стальных дисков представлен изделиями как отечественного так и зарубежного производства. Это могут быть как изделия малоизвестных фирм, так и качественная продукция от ведущих мировых автопроизводителей. Если вы выбираете диск на бюджетное авто, то гонятся за брендами пожалуй не стоит, но и излишняя экономия тоже не допустима. Золотая середина будет, как всегда, кстати.

Где приобрести диски.

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