Чому у вагітних виникає геморой та як цього уникнути?

З цією проблемою стикається кожна третя вагітна жінка, а після народження малюка – одна з двох молодих мам. Лише деякі з них вирішуються зізнатися в цьому своєму лікарю.

Гемороєм фахівці називають занадто сильне розтягнення стінок вен прямої кишки і заднього проходу – ануса. Він виникає, коли кров у венах починає застоюватися, розтягуючи стінки і утворюючи вузли. Хвороба має 4 стадії:

щільні «грудочки» з’являються під шкірою ануса, поки вони злегка збільшені в розмірах;

вузли виступають назовні в момент напруги, а потім самі повертаються на місце;

ущільнення постійно знаходяться назовні;

можуть з’явитися ускладнення (запалення і кровотеча).

Перша і друга стадія проходять легко: жінку турбує тільки невелике свербіння, а ось з настанням третьої з’являється ще й біль.

Звідки це береться?

Щоб у всьому розібратися, давайте подивимося, як працює система кровообігу нашого організму.

Вона складається з артерій, вен і капілярів. Артерії доставляють кров від серця до органів, а по венах вона рухається назад, щоб, знову збагатившись киснем, відправитися по артеріях вниз. Цей процес називається венозним притоком до серця.

Наші вени обладнані клапанами: вони пропускають кров і закриваються, не дозволяючи їй відтікати вниз. Якщо їхня робота порушена, кров не рухається вгору, застоюється в вені, розтягуючи її стінки. При варикозі (а саме так називають це явище фахівці) просвіт вен поступово розширюється, їх стінки стоншуються, порушується робота клапанів, в результаті чого кров у венозній системі застоюється. Те ж саме відбувається при геморої з венами прямої кишки.

Варикоз – це хвороба всього організму, найбільш наочний прояв якої – зміна вен ніг. Часто буває, що в такому ж стані знаходяться вени матки, яєчників, малого тазу, а значить, і прямої кишки, просто ми цього не бачимо.

Особливі обставини

Вагітність. Нагадаємо, геморой турбує кожну третю майбутню маму. Зазвичай він заявляє про себе в другій половині вагітності – після 20-го тижня. Справа в тому, що під дією гормонів і зростаючої разом з малюком матки кров в малому тазу застоюється.

Механізм розвитку цих подій виглядає так: головний хранитель вагітності – гормон прогестерон розслабляє гладкі м’язи. Весь розрахунок в тому, що в складі стінок матки їх досить багато, а значить, вона ніяк не зможе раптом скоротити їх. Таким чином, малюк надійно захищений від будь-яких несподіванок і може спокійно рости до самого терміну пологів.

Одна біда: прогестерон діє наосліп і своєю могутньою силою зачіпає і інші органи і частини систем, наприклад стінки кровоносних судин, що складаються з гладкої мускулатури, яка швидко розслабляється. Вони розширюються, потік крові в них сповільнюється, і венозна кров починає застоюватися, ризикуючи спровокувати варикозне розширення вен. Всі ці події ведуть до того, що стінки вен, в тому числі і прямої кишки, розтягуються, через що і з’являються гемороїдальні вузли.

Інша причина появи геморою у майбутніх мам – труднощі в роботі кишечника, які часто з’являються під час вагітності, адже гормон прогестерон розслабляє ще й м’язи кишечника, в стінці якого теж досить гладкої мускулатури. Кишечник починає «лінуватися»: рух їжі по ньому сповільнюється, і після їжі у його господині з’являється відчуття здуття живота, а іноді і прикрі труднощі під час походів у туалет. Ось і виходить, що властива жінкам в положенні схильність до появи геморою посилюється труднощами, які змушують майбутню маму напружуватися під час походів в туалет.

На жаль, ці проблеми будуть супроводжувати майбутніх мам протягом всієї вагітності, адже всі дев’ять місяців кількість гормону в крові буде збільшуватися, і тільки за два тижні до пологів вона різко знизиться.

Після народження малюка. Якщо труднощів в роботі кишечника можна уникнути, то скасувати необхідність тужитися під час пологів, як ви розумієте, ніяк не можна. Ось чому геморой турбує майже половину молодих мам після народження малюка. Справа в тому, що, поки жінка тужиться, головка малюка здавлює кровоносні судини малого тазу, в тому числі і вени прямої кишки, і ще більше уповільнює рух крові. Поєднання цих двох умов може призвести до того, що гемороїдальні вузли збільшаться і вийдуть назовні.

Якщо це трапиться, потрібно вжити заходів в перші дні після народження малюка – тоді хвороба поступово пройде.

Є багато засобів, які можуть допомогти і майбутнім, і молодим мамам, але проблема полягає в тому, що жінки рідко звертаються до фахівця. Спочатку вони намагаються лікуватися самі і, тільки переживши низку невдач, йдуть до лікаря. За цей час хвороба найчастіше встигає перейти на новий рівень. Тому тим, у кого з’явилося відчуття незручності, важкості під час візитів в туалет і після них, а ще свербіж, краще не відкладати візит до лікаря.

Етапи обстеження

Перш ніж призначити лікування, лікар повинен оглянути пацієнтку, тому що відчуття, які у неї з’являються, нічого не повідомлять про те, в якій стадії перебуває хвороба. Ця процедура може доставити невеликі незручності, але ніколи не заподіє болю. Спочатку лікар оглядає анус: його цікавить, чи не вийшли гемороїдальні вузли назовні. Ущільнення, які розташувалися всередині, між складками слизової оболонки прямої кишки, не можна визначити на дотик. Тут на допомогу лікарям приходить спеціальний прилад аноскоп – тонка трубка з оптичними лінзами. Він допомагає побачити внутрішню поверхню прямої кишки на виході, тобто ближче до анусу.

Можливі рішення

Щоб впоратися з гемороєм, потрібно для початку налагодити роботу кишечника, тому що труднощі, як ми пам’ятаємо, змушують майбутню маму напружуватися і викликають або підсилюють хворобу.

Що стосується ліків, їх повинен призначити лікар, адже по судинах прямої кишки вони проникають в матку, а звідти, через плаценту, до малюка. Тільки лікар зможе підібрати безпечний засіб, який не заподіє шкоди ні жінці, ні її дитині.

Майбутні мами, які зіткнулися з такою делікатною проблемою, можуть допомогти собі, якщо дотримуватимуться простих правил.

Не допускайте ускладнень в роботі кишечника. В цьому вам допоможе:

рідина (пийте близько 2 літрів води на день, але слідкуйте, щоб вона не затримувалася в організмі);

їжа, в складі якої є багато клітковини (хліб з висівками, крупи, овочі, фрукти), кисломолочні продукти, збагачені корисними біфідо-і лактобактеріями;

м’який проносний засіб (ЙОГО ПОВИНЕН ПРИЗНАЧАТИ ЛІКАР).

Слідкуйте, щоб кишечник звільнявся від свого вмісту в один і той же час. Після кожного «серйозного» візиту до туалету споліскуйте шкіру ануса теплою водою. Більше рухайтеся, займайтеся гімнастикою, плаванням, щоб крові в малому тазі не застоювалася.

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