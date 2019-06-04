Будинок із секретами у Тернополі (фото)

Будинок номер 18 на вулиці Академіка Гнатюка неймовірно красивий. Не тільки тому, що тут від початку було багато лігумінів і марципан, а й тому, що вони зосталися до наших днів.

Тому щоразу, коли буваю тут, бачу нові деталі, котрі тішать та гріють серце. Звісно, вітражі були помічені ще під час першого візиту, а ось жардиньєрки на балконі — ні, так само лиш тепер звернула увагу на рельєфні деталі східців, та ще вперше прискіпливо розглянула поручні, а уже на виході мене чекав ще один сюрприз — стара шкрабачка, захована в зелені.

Анна Золотнюк.

Поділіться:











загрузка...