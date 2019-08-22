Чи можна пити воду перед здачею аналізу крові?

Взяття крові на аналіз зазвичай проводиться вранці натщесерце, часто лікарі попереджають, що останній прийом їжі повинен бути не пізніше, ніж за вісім годин до дослідження. Також під забороною чай і кава. Але чи поширюється це правило на звичайну питну воду?

Чи може випита перед здачею аналізу крові вода дати похибку в результатах?

Може, особливо це стосується біохімічних аналізів крові, а також тестів на визначення рівня холестерину і гормонів. Незважаючи на те, що перед деякими дослідженнями крові можна втамувати спрагу, більше склянки води пити не рекомендується в будь-якому випадку. Кров може стати рідшою і показники можуть виявитися невірними.

Скільки води можна пити перед різними аналізами крові?

Найменш суворі правила при підготовці до загальним аналізом крові. В даному випадку вода не повинна відбитися на результатах. При здачі крові на глюкозу не пізніше ніж за одну годину до аналізу, дозволяється випити кілька ковтків води. Більш серйозна підготовка необхідна для біохімічних аналізів крові і ліпідограми (аналізу на ліпідний профіль). У цих випадках бажано не пити воду за 12 годин до дослідження, в крайньому випадку допускається зробити не більше одного ковтка.

Коли закінчувати пити воду перед аналізом крові?

Якщо підготовка до дослідження крові не передбачає обов’язкову відмову від рідин, то припинити прийом води бажано за одну годину до дослідження. Важливо орієнтуватися на власні відчуття. Якщо є спрага, не потрібно мучитися, можна зробити кілька ковтків води, це сильно не вплине на результати аналізів. А ось стрес, який організм відчуває при спразі, може дати спотворення.

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