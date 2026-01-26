CompX.ua: оптимальний вибір оперативної пам’яті для геймерів та професіоналів

Вибір правильної оперативної пам’яті (ОЗП) має величезне значення для стабільної роботи вашого комп’ютера, особливо якщо ви активно використовуєте ресурсоємні програми чи граєте в сучасні відеоігри. У магазині CompX.ua пропонують широкий асортимент оперативної пам’яті, яка задовольнить вимоги навіть найвибагливіших користувачів. Чому варто обрати CompX.ua? Ось кілька причин:

Велика геймінг спільнота – вони знають, чого потребують геймери та професіонали.

– вони знають, чого потребують геймери та професіонали. Сотні унікальних товарів – лише найкраще залізо для вашого ПК.

– лише найкраще залізо для вашого ПК. Зібрано більше 10 000 ПК – досвід, на якому можна покластися.

– досвід, на якому можна покластися. Індивідуальний сервіс – вони підберуть оперативку, що ідеально підходить саме вам.

Яка оперативна пам’ять вам потрібна?

На сторінці https://compx.ua/operativnaya-pamyat/ ви знайдете ОЗП для будь-яких потреб:

Для геймерів : планки DDR4 та DDR5, які гарантують високу швидкість обробки даних та плавну роботу в сучасних іграх.

: планки DDR4 та DDR5, які гарантують високу швидкість обробки даних та плавну роботу в сучасних іграх. Для професіоналів : оперативка з високими частотами для роботи з 3D-рендерингом, відеомонтажем чи важкими програмами.

: оперативка з високими частотами для роботи з 3D-рендерингом, відеомонтажем чи важкими програмами. Для серверів та робочих станцій: пам’ять з корекцією помилок (ECC), яка забезпечить стабільність та безпеку ваших даних.

Як вибрати оперативну пам’ять для вашого ПК?

Ключові моменти при виборі ОЗП:

Обсяг: залежно від ваших потреб, для базових задач достатньо 8 ГБ, а для ігор та професійних програм — 16–32 ГБ. Частота та стандарт: для сучасних конфігурацій вибирайте DDR4 або DDR5, які забезпечують найвищу продуктивність. Сумісність: перед покупкою перевірте, чи підтримує ваша материнська плата обраний стандарт пам’яті.

CompX.ua також пропонує автоматичні профілі розгону Intel XMP і AMD EXPO для забезпечення оптимальної швидкості роботи вашої оперативки.

Оперативка для будь-яких потреб

Вибір оперативної пам’яті впливає на загальну швидкість роботи ПК, а також на частоту кадрів у іграх, швидкість рендерингу та багато іншого. У CompX.ua є планки від таких брендів, як Kingston, Corsair, G.Skill, Samsung та інших, що дозволяє гарантувати високу якість і надійність.

Не забувайте, що обсяг і частота пам’яті напряму впливають на стабільність і швидкодію вашого комп’ютера. Чим вищі характеристики, тим краще ваш ПК буде справлятися з найскладнішими завданнями.

Переваги покупки на CompX.ua

Гарантія : на всі комплектуючі діє офіційна гарантія.

: на всі комплектуючі діє офіційна гарантія. Професійний підбір : менеджери допоможуть підібрати відповідну ОЗП за сумісністю з вашою материнською платою.

: менеджери допоможуть підібрати відповідну ОЗП за сумісністю з вашою материнською платою. Швидка доставка : є доставка по всій Україні, від Києва до Львова, Одеси, Харкова та інших міст.

: є доставка по всій Україні, від Києва до Львова, Одеси, Харкова та інших міст. Індивідуальні консультації: звертайтеся до спеціалістів CompX.ua за консультацією та допомогою у виборі.

CompX — це не просто магазин, а команда професіоналів, які допоможуть вам підібрати найкраще залізо для вашого комп’ютера. Купуйте оперативну пам’ять та інші комплектуючі для ПК за найкращими цінами і з офіційною гарантією!