Майже 3,8 млн грн надійшло до місцевих бюджетів Тернопільщини за місця для паркування транспортних засобів 

Упродовж дев’яти місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопільської області від платників надійшло 3 млн 793,1 тис. грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Це на 426,2 тис. грн більше, як за аналогічний період минулого року.

Зокрема, фізичні особи – платники податків протягом січня-вересня 2024 року сплатили 1 млн 812,1 тис. грн збору за місця для паркування, а юридичні особи – 1 млн 981 тис. гривень.

Нагадуємо, що платник збору за місця для паркування транспортних засобів, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.