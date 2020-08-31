Досягніть фінансової стабільності завдяки високооплачуваній роботі за кордоном

Хороший рівень заробітку – мрія кожної людини. Проте досягти цього не так просто. Особливо сьогодні, в розпал пандемії коронавірусу, коли тисячі людей опинилися без роботи. Вихід у цій ситуації один – робота за кордоном. Тільки за кордоном сьогодні можна отримувати достойну заробітну плату і, як наслідок, підняти рівень свого життя, добре забезпечувати себе і свою сім’ю. Про те, які вакансії сьогодні пропонують за кордоном та в яких країнах працевлаштовуються українці, ми розповімо в нашій статті.

Які вакансії користуються попитом серед українців?

Закордонні роботодавці пропонують українцям великий вибір вакансій. Насамперед, зараз, у період закінчення літа, українці найбільш затребувані на сезонних роботах. Це збір урожаю лохини, полуниці, черешні, яблук та інших плодів. Заробітна плата тут залежить від виробітку: чим більше працюєш, тим більше заробляєш. Проте ці види робіт потребують хорошої фізичної підготовки, адже працювати треба дуже багато. Якщо ви маєте якісь проблеми зі здоров’ям, їхати на сезонні роботи не рекомендовано.

Завжди є багато вакансій на різнопрофільних заводах. Це може бути автозавод, на якому потрібно сортувати деталі до авто, працювати на конвеєрі чи упаковці продукції. Також це може бути завод будь-якого іншого профілю. Завжди потрібні робочі руки на м’ясокомбінати, рибні заводи, щоб сортувати продукцію та упаковувати її.

Якщо ви спеціаліст, то за кордоном ви зможете себе значно успішніше реалізовувати, ніж в Україні. Наприклад, ви можете працювати в ресторані кухарем, бути інженером, механіком, швеєю, перукарем тощо. Працюючи за кордоном, ви заробите набагато більше, ніж на аналогічних вакансіях в Україні.

Які країни приймають українців?

Українців приймає багато країн. Насамперед, це Польща. Найбільша частка наших співвітчизників працює саме в Польщі. Зумовлено це, насамперед, територіальною близькістю країни. Також багато українців їздить на роботу в Чехію. Робота в цій країні більш вигідна, адже оплата праці там у більшості випадків більша. Швеція, Німеччина, Бельгія, ОАЕ тощо – усі ці країни радо приймають українців і дають їм можливість добре заробляти.

Шукаєте прибуткову роботу? Тоді робота за кордоном – це один із кращих варіантів. Вибирайте вакансію, яка вам підходить, і вирушайте назустріч фінансовій стабільності завдякі високооплачуваній роботі в закордоних країнах.