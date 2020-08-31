Кредит онлайн через BankID на карту
Онлайн кредиты через BankID пользуются популярностью благодаря простоте и максимально быстрому оформлению заявки, в том числе – студентам, безработным и пенсионерам. Кредитование через банк Айди предлагает кредитование без справок и поручителей и любых документов – все заявки оформляются на сайте, ожидание одобрения составляет всего полчаса.
Условия кредитования через BankID
Заёмщик, оформляющий кредит на сайте в первый раз, может взять здесь микрозайм на сумму до 5000 гривен сроком погашения 30 дней. Условия кредитования для новых клиентов следующие:
суммы займа – от 1 000 до 6 000 гривен;
срок погашения – от 3 до 30 дней;
процентная ставка – 0.01% в сутки;
документы – без документов через BankID (без паспорта и ИНН);
возможность пролонгации и досрочного погашения микрозайма;
возможность оформить заявку на кредит с персонального компьютера, смартфона или планшета;
максимальная годовая процентная ставка APR – 693%;
Некоторые сервисы прекращают начислять проценты спустя 90 суток после просрочки, чтобы заёмщик не попал в долговую яму. Взять здесь микрокредит могут безработные, пенсионеры, студенты и мамы в декрете. МФО не отказывают никому и не требуют при этом справок о платёжеспособности, доверяя каждому клиенту.
Как получить кредит через Банк АйДи
Получить деньги можно на банковскую карту в течении 5 минут – https://creditonline365.com.ua/kredit-za-5-minut. Сервис предалагет несколько способов возврата кредита: через банковскую карту или терминал. Самое главное – своевременно вносить платежи, чтобы не выйти на просрочку и повышение процентов.
Все условия для получения кредита – это зарегистрированный в Банк АйДи аккаунт, возраст от 18 лет и наличие доступа в интернет. Сервис обеспечивает полную защиту персональных данных клиентов, так что вы можете спокойно вводить данные вашей банковской карты.
Процесс оформления микрокредита
Чтобы оформить микрокредит через BankID, нужно выполнить простую последовательность действий:
Зайти на сайт “КредитОнлайн365” и выбрать категорию “кредит через BankID“.
Выбрать интересующую сумму, срок погашения и процентную ставку.
Перейти на сайт компании, которую выбрали.
Заполнить анкету, указать личные и паспортные данные, реквизиты для получения денег.
Дождаться одобрения заявки в течение получаса.
Получить деньги на указаннные реквизиты.
В указанные сроки погасить кредит.
На сайте многих МФО действуют специальные кредитные предложения. Например, заёмщик может взять микрокредит на покупку гаджетов, бытовой техники, путешествия, на свадьбу или другие важные события. В анкете необязательно указывать цель микрокредита, но при желании вы можете оформить конкретный микрозайм на определённые нужды.
Отзывы заёмщиков говорят сами за себя: клиенты довольны оперативным оформлением заявок, отсутствием необходимости подтвреждать платёжеспособность, искать поручителей. Люди отмечают, что сервис никогда не отказывает в заявках, деньги приходят быстро, а процентная ставка гораздо выгоднее, нежели в других МФО.