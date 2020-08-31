Кредит онлайн через BankID на карту

Онлайн кредиты через BankID пользуются популярностью благодаря простоте и максимально быстрому оформлению заявки, в том числе – студентам, безработным и пенсионерам. Кредитование через банк Айди предлагает кредитование без справок и поручителей и любых документов – все заявки оформляются на сайте, ожидание одобрения составляет всего полчаса.

Условия кредитования через BankID

Заёмщик, оформляющий кредит на сайте в первый раз, может взять здесь микрозайм на сумму до 5000 гривен сроком погашения 30 дней. Условия кредитования для новых клиентов следующие:

суммы займа – от 1 000 до 6 000 гривен;

срок погашения – от 3 до 30 дней;

процентная ставка – 0.01% в сутки;

документы – без документов через BankID (без паспорта и ИНН);

возможность пролонгации и досрочного погашения микрозайма;

возможность оформить заявку на кредит с персонального компьютера, смартфона или планшета;

максимальная годовая процентная ставка APR – 693%;

Некоторые сервисы прекращают начислять проценты спустя 90 суток после просрочки, чтобы заёмщик не попал в долговую яму. Взять здесь микрокредит могут безработные, пенсионеры, студенты и мамы в декрете. МФО не отказывают никому и не требуют при этом справок о платёжеспособности, доверяя каждому клиенту.

Как получить кредит через Банк АйДи

Получить деньги можно на банковскую карту в течении 5 минут – https://creditonline365.com.ua/kredit-za-5-minut. Сервис предалагет несколько способов возврата кредита: через банковскую карту или терминал. Самое главное – своевременно вносить платежи, чтобы не выйти на просрочку и повышение процентов.

Все условия для получения кредита – это зарегистрированный в Банк АйДи аккаунт, возраст от 18 лет и наличие доступа в интернет. Сервис обеспечивает полную защиту персональных данных клиентов, так что вы можете спокойно вводить данные вашей банковской карты.

Процесс оформления микрокредита

Чтобы оформить микрокредит через BankID, нужно выполнить простую последовательность действий:

Зайти на сайт “КредитОнлайн365” и выбрать категорию “кредит через BankID“. Выбрать интересующую сумму, срок погашения и процентную ставку. Перейти на сайт компании, которую выбрали. Заполнить анкету, указать личные и паспортные данные, реквизиты для получения денег. Дождаться одобрения заявки в течение получаса. Получить деньги на указаннные реквизиты. В указанные сроки погасить кредит.

На сайте многих МФО действуют специальные кредитные предложения. Например, заёмщик может взять микрокредит на покупку гаджетов, бытовой техники, путешествия, на свадьбу или другие важные события. В анкете необязательно указывать цель микрокредита, но при желании вы можете оформить конкретный микрозайм на определённые нужды.

Отзывы заёмщиков говорят сами за себя: клиенты довольны оперативным оформлением заявок, отсутствием необходимости подтвреждать платёжеспособность, искать поручителей. Люди отмечают, что сервис никогда не отказывает в заявках, деньги приходят быстро, а процентная ставка гораздо выгоднее, нежели в других МФО.