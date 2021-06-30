Бесшумность, экономность, надежность, легкость, удобство перемещения и хранения – о преимуществах использования лодочного электромотора можно говорить бесконечно. Купить электромотор для лодки с аккумулятором в АкваМания – это еще и повод избавиться от запаха бензина во время рыбалки. Его стоимость, к слову, гораздо дешевле бензиновых аналогов. Стоит отметить, что у принципиально нового привода для маломерных судов высокий КПД до 85 – 90%, в то время как традиционные лодочные моторы с двигателями внутреннего сгорания не оправдывают ожиданий, выдавая свои возможности на 20 – 30%. Энергоресурсы стоят гораздо дешевле, что влияет и на экономический эффект от использования электромоторов. Немаловажен и вопрос безопасности.

Преимущества покупки

Возникла идея приятно провести время на лоне природы? Заплыть на мелководье и порыбачить? Лодочный электромотор не распугает рыбу, не станет предметом конфликта с другими отдыхающими позволяет, потому как работает абсолютно бесшумно. С его использованием можно добиться улучшенной маневренности, легкого и комфортного отдыха на водоёмах.

Это отличная инвестиция в бизнес по разведению рыбы. Лодочные электромоторы с аккумулятором отличаются экономичностью и простотой, длительностью срока эксплуатации ввиду высокого качества.

Ошибочным является мнение о покупке исключительно при потребности сэкономить деньги. Агрегаты действительно дешевле в цене и в обслуживании. Но стоимость не является определяющим фактором, влияющим на выбор. Электромотор отлично справится с задачей в случае необходимости совершить марш-бросок на десятки километров, при желании ощутить адреналин и острые ощущения, поплавать на экстремальной скорости.

Идеальный вариант для тихой рыбалки, безмятежного отдыха

Любые потребности готов удовлетворить электромотор, чья популярность растет быстрее скорости движения судна, к которому оно крепится. Его использование уместно на маленьких, больших и даже тяжелых суднах. По причине отсутствия нагрузки на транец агрегат идеален для малогабаритных надувных лодок, но он также эффективен для лодок, чей вес может превышать 2000 кг. Все зависит от модели. Ее выбор основывается на следующих факторах:

Выбирая электромотор для лодки, нужно учитывать следующие параметры:

Тяговое усилие. От него зависит максимальный вес судна с пассажирами и грузом.

Скорость движения. Прямо прямопропорционально зависит от мощности.

Максимальное время плавания. Зависти от емкости аккумулятора и от потребления тока мотором.