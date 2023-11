Говоримо про майбутнє англійською мовою

У повсякденному житті ми часто говоримо про майбутнє: ми щось плануємо, вирішуємо, сподіваємося, висловлюємо сумніви та передбачаємо.

Формулюємо передбачення англійською

Коли ми робимо передбачення, наш найголовніший інструмент – це “will“.

In 100 years’ time, everyone will have an electric car – через 100 років у всіх буде електрокар;

“Will” можна посилити словом “definitely” та послабити за допомогою “probably” або “possibly“.

something will definitely happen – щось точно станеться;

There will definitely be a storm later – пізніше точно буде шторм;



something will probably happen – щось напевне станеться;

They will probably go to London next month – вони напевне поїдуть у Лондон наступного місяця;

She’ll possibly tell us tomorrow – вона напевно скаже нам завтра;



Зверніть увагу, що слова “definitely” та “probably” стоять після “will” у ствердженні та перед won’t (will not) у запереченні:

They probably won’t be here next week – напевне, їх тут не буде наступного тижня;



I definitely won’t go to the party – я точно не піду на цю вечірку;



He most definitely won’t win – він точно не виграє;

Як висловити невпевненість у майбутній події

Коли ми зовсім не впевнені, що щось станеться або не станеться, вірогідність події приблизно п’ятдесят на п’ятдесят, використовуємо модальні дієслова may, might та could:

We may be able to help you – можливо, ми зможемо вам допомогти;

I might be late for class tomorrow – можливо, я завтра спізнюсь на урок;

There could be a bug in the system – можливо, у системі є баг;

Інші фрази, які можна використовувати, коли ми робимо передбачення (більш та менш впевнені):

to be bound to / to be sure to – щось напевно станеться;

He is sure to win – він напевне виграє;

They are bound to succeed – вони напевне досягнуть успіху;

to be probable / possible – бути можливим;

It’s probable that I’ll come – я може прийду;

to be likely to – бути вірогідним;

It’s likely that they’ll win = They are likely to win – вірогідно, вони виграють;

to be unlikely – бути маловірогідним;

It’s unlikely that the company will expand – маловірогідно, що компанія розшириться;



Для посилення ефекту перед likely або unlikely можна додавати прислівники highly та quite:

highly likely / unlikely – високовірогідно;

quite likely / unlikely – доволі вірогідно;

Як сказати англійською про те що ми бачимо або чуємо

Коли наші передбачення базуються та тому, що ми бачимо, чуємо або відчуваємо, варто вживати going to:

Watch out! You’re going to hit that car in front – обережно, ти зараз зіткнешся з авто попереду;

It’s going to be a lovely day today – not a cloud in the sky – сьогодні буде дуже приємний день – у небі ні хмаринки

Також to be going to вказує на наші плани й наміри;

Вживання теперішніх часів в контексті майбутнього

Теперішні часи – present simple та present continuous – також вживаються у ситуаціях, пов’язаних з майбутнім:

The present continuous для домовленостей та чітких планів на найближче майбутнє:

I’m cooking for six guests next week – я готую для шести гостей наступного тижня;

The present simple для розкладу:

The train leaves at six – поїзд відправляється о шостій;



Інші фрази та слова, якими ми можемо описати дію у майбутньому:

plan – планувати;

I plan to study photography next year – я планую вивчати фотографію наступного року;

aim – мати мету, націлитися щось зробити;

I aim to marry her – я маю мету на ній одружитися;

intend – мати намір;

Mark intends to move to Berlin – Марк має намір переїхати до Берліна;

arrange – домовитися;

We’ve arranged to meet next Monday – ми домовилися зустрітися наступного понеділка;

decide – вирішити:

She decided to take the train tomorrow – вона вирішила їхати на поїзді завтра;

to be due to – щось заплановано за графіком;

The visitors are due to arrive at the factory at 10:30 – згідно з планом, відвідувачі прибудуть на завод об 11:30;

to be to – зобов’язання щось зробити (доволі формально):

You are to report to the head office at 8.30 am. – ви повинні доповісти у головний офіс о 8:30;

to be set to – бути готовим щось зробити;

We’re set to go. We’re all ready – ми готові піти;



Є кілька фраз, якими можна висловити, що щось ось–ось станеться – be about to, to be on the point of, to be on the verge of, to be on the brink of:

Quick, the film is about to start! – швидше, фільм ось–ось почнеться;

He was on the point of saying something when the phone rang – він якраз збирався щось сказати, коли телефон подзвонив;

Some wild animals are on the verge of extinction – деякі дикі тварини ось–ось вимруть;

The dam’s on the brink of pouring over – дамбу ось–ось прорве;

Важливо не використовувати “be about to” та подібні “ось–ось” з виразами часу (наприклад, in five minutes):

The bus is about to leave in five minutes – неправильно;

The bus is about to leave – правильно;

The bus leaves in five minutes – правильно;



Також зверніть увагу, що після be about вживаємо інфінітив (дієслово: to do, to go, to start etc), а після фраз, які закінчуються на прийменник (наприклад, of) вживаємо іменник або герундій (дієслово з закінченням ing: saying, pouring).

Англійські слова про майбутнє

Ну і нарешті, ми можемо позначити, коли саме щось відбудеться у майбутньому:



tomorrow – завтра;



the day after tomorrow – післязавтра;



next week / next moth / next year – наступного тижня / місяця / року;

Adam will start his swimming class next week.



in a year / in a week / in a month / in an hour – через рік / тиждень / місяць / годину;



До “in” часто додають ” ‘ time” без зміни у значенні:

in 100 years = іn 100 years’ time – через сто років = через час, рівний ста рокам;



later – пізніше: I’ll talk to you later;



In the near future – у близькому майбутньому;



soon – скоро (невизначений час);

Як вказати конкретний час події

Коли ми вказуємо конкретний час, то використовуємо відповідні прийменники: “on” з точними датами та днями тижня, “in” з місяцями та роками:

I will visit the doctor on Monday.

In August I’ll probably visit my relatives in Canada.

any minute/day now – у будь-який момент;

The doctors say she could have the baby any day now – лікарі кажуть, вона може народити у будь-який момент;

It’s just/right around the corner – скоро, не за горами (і нам відомо, коли);

Easter is just around the corner – Великдень не за горами;

in our lifetime – при нас, нашому поколінні, за час нашого життя (зазвичай, мається на увазі період у наступні 50–60 років);

Medicine is progressing very fast; I think a cure for cancer will be developed in our lifetime – медицина розвивається швидко, я думаю, що ліки від раку будуть розроблені при нас (ми станемо свідками їх розробки);

to count the days until – чекати з нетерпінням, рахувати дні;

I’m counting the days until my trip to the Caribbean – з нетерпінням чекаю своєї поїздки на Кариби;

sooner or later – рано чи пізно;

right away – прямо одразу, як тільки можливо;

I’ll do it right away – я одразу ж зроблю це;

first thing – одразу ж, в першу чергу;

We’ll need to leave first thing in the morning – ми повинні будемо поїхати с самого ранку, як тільки прокинемося;

time will tell – час покаже.

