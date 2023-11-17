Говоримо про майбутнє англійською мовою
У повсякденному житті ми часто говоримо про майбутнє: ми щось плануємо, вирішуємо, сподіваємося, висловлюємо сумніви та передбачаємо.
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Формулюємо передбачення англійською
Коли ми робимо передбачення, наш найголовніший інструмент – це “will“.
- In 100 years’ time, everyone will have an electric car – через 100 років у всіх буде електрокар;
- “Will” можна посилити словом “definitely” та послабити за допомогою “probably” або “possibly“.
- something will definitely happen – щось точно станеться;
- There will definitely be a storm later – пізніше точно буде шторм;
something will probably happen – щось напевне станеться;
- They will probably go to London next month – вони напевне поїдуть у Лондон наступного місяця;
- She’ll possibly tell us tomorrow – вона напевно скаже нам завтра;
Зверніть увагу, що слова “definitely” та “probably” стоять після “will” у ствердженні та перед won’t (will not) у запереченні:
- They probably won’t be here next week – напевне, їх тут не буде наступного тижня;
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- I definitely won’t go to the party – я точно не піду на цю вечірку;
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- He most definitely won’t win – він точно не виграє;
Як висловити невпевненість у майбутній події
Коли ми зовсім не впевнені, що щось станеться або не станеться, вірогідність події приблизно п’ятдесят на п’ятдесят, використовуємо модальні дієслова may, might та could:
- We may be able to help you – можливо, ми зможемо вам допомогти;
- I might be late for class tomorrow – можливо, я завтра спізнюсь на урок;
- There could be a bug in the system – можливо, у системі є баг;
Інші фрази, які можна використовувати, коли ми робимо передбачення (більш та менш впевнені):
- to be bound to / to be sure to – щось напевно станеться;
- He is sure to win – він напевне виграє;
- They are bound to succeed – вони напевне досягнуть успіху;
- to be probable / possible – бути можливим;
- It’s probable that I’ll come – я може прийду;
- to be likely to – бути вірогідним;
- It’s likely that they’ll win = They are likely to win – вірогідно, вони виграють;
- to be unlikely – бути маловірогідним;
- It’s unlikely that the company will expand – маловірогідно, що компанія розшириться;
Для посилення ефекту перед likely або unlikely можна додавати прислівники highly та quite:
- highly likely / unlikely – високовірогідно;
- quite likely / unlikely – доволі вірогідно;
Як сказати англійською про те що ми бачимо або чуємо
Коли наші передбачення базуються та тому, що ми бачимо, чуємо або відчуваємо, варто вживати going to:
- Watch out! You’re going to hit that car in front – обережно, ти зараз зіткнешся з авто попереду;
- It’s going to be a lovely day today – not a cloud in the sky – сьогодні буде дуже приємний день – у небі ні хмаринки
Також to be going to вказує на наші плани й наміри;
Вживання теперішніх часів в контексті майбутнього
Теперішні часи – present simple та present continuous – також вживаються у ситуаціях, пов’язаних з майбутнім:
- The present continuous для домовленостей та чітких планів на найближче майбутнє:
- I’m cooking for six guests next week – я готую для шести гостей наступного тижня;
- The present simple для розкладу:
- The train leaves at six – поїзд відправляється о шостій;
Інші фрази та слова, якими ми можемо описати дію у майбутньому:
- plan – планувати;
- I plan to study photography next year – я планую вивчати фотографію наступного року;
- aim – мати мету, націлитися щось зробити;
- I aim to marry her – я маю мету на ній одружитися;
- intend – мати намір;
- Mark intends to move to Berlin – Марк має намір переїхати до Берліна;
- arrange – домовитися;
- We’ve arranged to meet next Monday – ми домовилися зустрітися наступного понеділка;
- decide – вирішити:
- She decided to take the train tomorrow – вона вирішила їхати на поїзді завтра;
- to be due to – щось заплановано за графіком;
- The visitors are due to arrive at the factory at 10:30 – згідно з планом, відвідувачі прибудуть на завод об 11:30;
- to be to – зобов’язання щось зробити (доволі формально):
- You are to report to the head office at 8.30 am. – ви повинні доповісти у головний офіс о 8:30;
- to be set to – бути готовим щось зробити;
- We’re set to go. We’re all ready – ми готові піти;
Є кілька фраз, якими можна висловити, що щось ось–ось станеться – be about to, to be on the point of, to be on the verge of, to be on the brink of:
- Quick, the film is about to start! – швидше, фільм ось–ось почнеться;
- He was on the point of saying something when the phone rang – він якраз збирався щось сказати, коли телефон подзвонив;
- Some wild animals are on the verge of extinction – деякі дикі тварини ось–ось вимруть;
- The dam’s on the brink of pouring over – дамбу ось–ось прорве;
Важливо не використовувати “be about to” та подібні “ось–ось” з виразами часу (наприклад, in five minutes):
The bus is about to leave in five minutes – неправильно;
The bus is about to leave – правильно;
The bus leaves in five minutes – правильно;
Також зверніть увагу, що після be about вживаємо інфінітив (дієслово: to do, to go, to start etc), а після фраз, які закінчуються на прийменник (наприклад, of) вживаємо іменник або герундій (дієслово з закінченням ing: saying, pouring).
Англійські слова про майбутнє
Ну і нарешті, ми можемо позначити, коли саме щось відбудеться у майбутньому:
tomorrow – завтра;
the day after tomorrow – післязавтра;
next week / next moth / next year – наступного тижня / місяця / року;
Adam will start his swimming class next week.
in a year / in a week / in a month / in an hour – через рік / тиждень / місяць / годину;
До “in” часто додають ” ‘ time” без зміни у значенні:
in 100 years = іn 100 years’ time – через сто років = через час, рівний ста рокам;
later – пізніше: I’ll talk to you later;
In the near future – у близькому майбутньому;
soon – скоро (невизначений час);
Як вказати конкретний час події
Коли ми вказуємо конкретний час, то використовуємо відповідні прийменники: “on” з точними датами та днями тижня, “in” з місяцями та роками:
- I will visit the doctor on Monday.
- In August I’ll probably visit my relatives in Canada.
- any minute/day now – у будь-який момент;
- The doctors say she could have the baby any day now – лікарі кажуть, вона може народити у будь-який момент;
- It’s just/right around the corner – скоро, не за горами (і нам відомо, коли);
- Easter is just around the corner – Великдень не за горами;
- in our lifetime – при нас, нашому поколінні, за час нашого життя (зазвичай, мається на увазі період у наступні 50–60 років);
- Medicine is progressing very fast; I think a cure for cancer will be developed in our lifetime – медицина розвивається швидко, я думаю, що ліки від раку будуть розроблені при нас (ми станемо свідками їх розробки);
- to count the days until – чекати з нетерпінням, рахувати дні;
- I’m counting the days until my trip to the Caribbean – з нетерпінням чекаю своєї поїздки на Кариби;
- sooner or later – рано чи пізно;
- right away – прямо одразу, як тільки можливо;
- I’ll do it right away – я одразу ж зроблю це;
- first thing – одразу ж, в першу чергу;
- We’ll need to leave first thing in the morning – ми повинні будемо поїхати с самого ранку, як тільки прокинемося;
- time will tell – час покаже.
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