Guess для всіх видів переваг, віку і стилів

Деякі бренди досягають успіху і відомості довгими десятиліттями, але не ця фірма. Перша партія джинсів від Guess була розкуплена за кілька годин і далі поширювалася по безлічі торгових центрів і магазинів з неймовірною швидкістю.

Логотип марки має досить цікаву історію. Назва означає слово “вгадай”. Кожен раз, проїжджаючи таблоїд з написом “Вгадай, що є в нашому новому Біг Маку?”, засновники компанії брати Марсіано з Франції помічали його і не могли забути. Так і з’явилася ідея. А далі, багато деталей додавалися до лого згодом.

Величезна кількість нововведень сильно урізноманітнили асортимент і зробили лейбл всесвітньо відомим. Тепер ми можемо розглянути безліч товарів, які доповнять гардероб з будь-яким стилем.

Одяг бренду являє собою широкий модельний ряд штанів і шортів, футболок і джемперів, а також, безліч взуття, аксесуарів, білизни і верхнього одягу.

Виключно елегантним бренд зробить гардероб жінок і дівчат. Компанія вважає за краще робити різноманітність альтернатив забарвлень і матеріалів для того, щоб кожна модниця, що віддає перевагу тому чи іншому стилю, могла підібрати для себе ідеальний варіант. Якщо до душі preppy style, то колекції пропонують продукцію в світлих тонах з милими малюнками. Ніжні куртки і блузи добре поєднуються між собою. Також, можна додати до них спідниці або брюки виробника. Вироби підійдуть, навіть, для стритстайлу і все одно будуть виглядати вишукано та привабливо.



Хлопцям теж радимо розглянути колекцію лейбла. Тут і стрітовий трикотаж, і більш стримані повсякденні варіанти, і дещо наближене до класики також є. До речі, саме джинсові куртки з яскравими деталями стали найбажанішою і найбільш популярною моделлю нової лінійки. Вони підходять для прохолодних вечорів і стильних тотал луків з деніму. Щодо взуття: снікери і кросівки є абсолютно універсальною річчю на кожен день. Нейтральні відтінки, використовувані у виробах, підійдуть під будь-які поєднання кольорів. Аксесуари створюються з тим же характером волелюбності та привабливості, не забуваючи про важливі складові — якість і довговічність. Рюкзаки прекрасно впишуться в робочий і навчальний дрес-код, а барсетки та сумки через плече стануть незамінним аксесуаром для всіх заходів вихідного дня.

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