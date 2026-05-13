Хіміотерапія у Дніпрі: сучасне лікування онкології у NOVA CLINIC

Онкологічні захворювання потребують своєчасного та професійного лікування. Одним із найефективніших методів боротьби з раком у сучасній медицині є хіміотерапія. Завдяки новітнім препаратам, міжнародним протоколам та постійному контролю стану пацієнта сучасна терапія стала значно безпечнішою та комфортнішою.

Сьогодні пацієнти все частіше обирають лікування у спеціалізованих медичних центрах, де доступні сучасна діагностика, професійний супровід та індивідуальний підхід. Саме таким центром є NOVA CLINIC у Дніпрі — багатопрофільна клініка, яка працює за сучасними стандартами доказової медицини.

Що таке хіміотерапія

Хіміотерапія — це метод лікування онкологічних захворювань за допомогою спеціальних лікарських препаратів, які знищують ракові клітини або пригнічують їхній ріст та поширення в організмі.

Сучасна хіміотерапія застосовується:

як основний метод лікування;

перед операцією для зменшення пухлини;

після операції для профілактики рецидиву;

для контролю розвитку захворювання;

у поєднанні з іншими методами лікування.

Сьогодні це вже не «важке лікування», як вважалося раніше, а контрольований процес із можливістю мінімізувати побічні ефекти та підтримувати якість життя пацієнта.

Коли призначають хіміотерапію

Хіміотерапія може бути рекомендована при багатьох онкологічних захворюваннях, серед яких:

рак молочної залози;

рак легенів;

рак шлунка;

колоректальний рак;

рак яєчників;

лімфоми;

інші злоякісні пухлини.

У NOVA CLINIC схема лікування підбирається індивідуально після консультації лікаря-онколога та проведення комплексної діагностики. При розробці плану терапії враховуються тип пухлини, стадія захворювання, загальний стан організму та супутні захворювання пацієнта.

Як проходить хіміотерапія у NOVA CLINIC

Лікування проводиться курсами або циклами, між якими організм має час на відновлення. Протягом усього періоду терапії пацієнт перебуває під постійним контролем медичного персоналу.

Основні етапи лікування:

консультація онколога; проведення необхідних обстежень; визначення схеми лікування; введення препаратів; моніторинг стану пацієнта; оцінка ефективності терапії.

У клініці використовуються сучасні міжнародні протоколи лікування та препарати, які дозволяють підвищити ефективність терапії та покращити переносимість лікування.

Стаціонар для проходження хіміотерапії у Дніпрі

Однією з важливих переваг NOVA CLINIC є сучасний стаціонар для проходження хіміотерапії. У клініці створені умови, які допомагають пацієнтам почуватися максимально комфортно та безпечно під час лікування.

Пацієнтам доступні:

комфортні палати;

сучасне обладнання;

постійний медичний контроль;

індивідуальний догляд;

денний стаціонар;

амбулаторне лікування.

Комфорт і спокій під час лікування мають важливе значення для психологічного стану пацієнта та загального процесу відновлення.

Переваги лікування у NOVA CLINIC

NOVA CLINIC — це сучасний медичний центр у Дніпрі, який поєднує високий рівень медичних послуг, сучасне обладнання та команду досвідчених лікарів.

Сучасна діагностика

Клініка оснащена обладнанням експертного класу:

МРТ SIEMENS MAGNETOM Flow.Plus;

УЗД SIEMENS ACUSON S3000;

ендоскопічна система OLYMPUS CV-190 PLUS.

Точна діагностика дозволяє правильно визначити тактику лікування та контролювати його ефективність.

Команда професійних лікарів

У медичному центрі працюють 75 лікарів різних спеціальностей, серед яких онкологи, хірурги, терапевти, гастроентерологи, кардіологи, неврологи та інші спеціалісти.

Лікарі постійно підвищують кваліфікацію та працюють за міжнародними медичними стандартами.

Комплексний підхід

Пацієнти можуть пройти консультацію, діагностику та лікування в одному медичному центрі без необхідності звертатися до різних клінік.

Контроль побічних ефектів

Сучасні препарати та постійний супровід лікарів дозволяють мінімізувати побічні реакції та підтримувати якість життя пацієнта під час лікування.

Чому важливо не відкладати лікування

Своєчасний початок лікування значно підвищує шанси на позитивний результат. Чим раніше пацієнт звертається до спеціалістів, тим:

ефективніше контролюється захворювання;

кращий прогноз лікування;

менший ризик ускладнень;

вищі шанси на тривалу ремісію.

Сучасна онкологія — це не лише боротьба із захворюванням, а й можливість підтримувати якість життя людини навіть під час лікування.

NOVA CLINIC — сучасний медичний центр у Дніпрі

Медичний центр NOVA CLINIC відкрився у 2024 році та швидко став одним із сучасних медичних центрів Дніпра, якому довіряють пацієнти.

Клініка займає понад 1500 м² сучасного медичного простору та об’єднує понад 30 напрямів медицини. Тут пацієнти можуть отримати повний цикл медичної допомоги — від консультації до діагностики та лікування.

