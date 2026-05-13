Магістри, бакалаври та фахові молодші бакалаври: статистика студентства Тернопільщини

На початок 2025/26 навчального року на Тернопільщині працювали 12 закладів фахової передвищої освіти та 6 закладів вищої освіти. Загалом у них навчалися 45,5 тисячі студентів.

У закладах фахової передвищої освіти здобували освіту 17,1 тисячі осіб, із яких 38% – жінки. У закладах вищої освіти навчалися 28,4 тисячі студентів, серед них 48% жінок.

Більшість студентів обрали денну форму навчання. У закладах фахової передвищої освіти таких було 96,6%, а у вишах – 82,6%.

До закладів фахової передвищої освіти у 2025 році вступили 5 тисяч осіб, до закладів вищої освіти – 6,6 тисячі.

Упродовж року заклади фахової передвищої освіти випустили 3,8 тисячі фахівців. Серед них – 3,7 тисячі фахових молодших бакалаврів, 88 бакалаврів та один молодший спеціаліст.

Вищі навчальні заклади випустили 8,5 тисячі фахівців, зокрема 4,3 тисячі магістрів і 4,2 тисячі бакалаврів.

Також у закладах освіти Тернопільщини навчалися іноземні студенти. У закладах фахової передвищої освіти їх було 22, у закладах вищої освіти – 871 особа.