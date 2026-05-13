Бджоли, прохолода та менше посухи: у ботсаду Кременця створили «фіолетовий щит»

У Кременецькому ботанічному саду висадили лаванду вузьколисту в межах всеукраїнського Марафону кліматичної адаптації. Тут кажуть: це не просто декоративна рослина, а справжній природний інструмент боротьби зі спекою та наслідками змін клімату.

Працівники ботанічного саду пояснюють, що лаванда добре витримує посуху та високі температури, тому є ідеальною рослиною в умовах глобального потепління.

Одна з головних переваг лаванди — її потужна коренева система, яка може сягати двох метрів у глибину. Завдяки цьому рослина здатна накопичувати вуглець у ґрунті на тривалий час, допомагаючи зменшувати його кількість в атмосфері.

Також лаванда сприяє охолодженню навколишнього середовища. У ботсаду зазначають, що рослина відбиває сонячне проміння та завдяки випаровуванню ефірних олій може знижувати температуру повітря навколо на 3–5 градусів.

Ще одна важлива функція лаванди — підтримка комах-запилювачів. Рослина цвіте у період найбільшої спеки, коли багато інших медоносів уже відцвіли або вигоріли, тому стає джерелом їжі для бджіл.

У ботанічному саду наголошують: на відміну від традиційних газонів, лаванда після вкорінення майже не потребує поливу, що особливо важливо в умовах тривалих посух.

У закладі закликають долучатися до озеленення та висаджувати рослини, які допомагають адаптуватися до кліматичних змін і роблять міста комфортнішими у спеку.