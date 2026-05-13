У Тернополі водій збив пенсіонерку та втік з місця ДТП

12 травня до травмпункту самостійно звернулася жінка 1940 року народження. Потерпіла повідомила, що близько 17:30 на вулиці Шептицького її збив автомобіль.

Як встановили правоохоронці, невідомий водій рухався заднім ходом та допустив наїзд на пенсіонерку, після чого залишив місце аварії.

Жінку госпіталізували до медичного закладу.

Наразі поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи, щоб встановити особу водія-втікача.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватися безпечної швидкості та не залишати місце ДТП.