Как организовать отопление частного дома дровами?

Высокие цены на централизованное теплоснабжение заставляют жителей частных домов все чаще переходить на отопление с использованием твердых источников тепла. Уголь и дрова – наиболее оптимальные и востребованные среди населения варианты. Если сравнивать с газом или электричеством, древесина характеризуется множеством преимуществ. Поэтому спрос на твердотопливные котлы в последнее время продолжает расти.

Какие преимущества дают дрова потребителю

Плюсы от использования древесины, которые может оценить домовладелец:

Доступная цена. По сравнению с другими видами топлива, древесина всегда стоит дешевле. Для тех, кто проживает в сельской местности, заготовка дров может обойтись копейки. Жители частных домов в городах и поселках также без проблем могут найти поставщиков, предлагающих выгодные условия сотрудничества. Прямо сейчас вы можете купить дрова оптом на drova-kiev.in.ua. Компания предлагает большой выбор качественного твердого топлива с возможностью доставки в любой город. Экологичность. Не каждая порода может похвастаться экологической чистотой. В составе дров могут присутствовать продукты сгорания, которые оседают в дымоотводе, загрязняя его сажей. Наиболее экологически чистыми являются дуб и представители хвойных пород. Состав этих деревьев предусматривает компоненты, которые в процессе испарения оседают на сажевых отложениях, размягчая и расслаивая их. В итоге происходит самоочистка дымохода. Приятный аромат. Эта особенность характерна также не для всех пород, но в любом случае, аромат от тления дерева намного приятнее, чем от сгорания дизельного топлива или угля.

Одним из ключевых преимуществ является удобство использования. Чтобы хранить дрова, понадобится специально отведенное место, желательно сухое и оборудованное навесом. Если у вас есть кладовая или сарай, проблем с хранением не возникнет. Прежде чем складировать дрова, их необходимо расколоть до необходимых размеров, чтобы для топки сразу класть в котел или печь. Тем, кто покупает древесину у проверенных поставщиков, сразу предлагается готовое к использованию твердое топливо.

Как организовать домашнее отопление?

Установка и сборка печи – один из наиболее простых в плане реализации и традиционных способов организации домашнего отопления. Если дом достаточно большой, печка также должна быть производительной. От этого будет зависеть степень теплоотдачи. Традиционные печи характеризуются повышенной тепловой инерционностью, благодаря чему в периоды межсезонья дом можно отапливать не больше одного раза в день. Если же здание небольшое, возможно, есть смысл установить буржуйку. В данном случае производительность оборудования несколько ниже, но его намного проще установить и использовать.

Современный рынок предлагает не менее практичные и качественные готовые печи. Для производства такого оборудования используется чугун или сталь толщиной 4-5 мм. Первый вариант характеризуется долговечностью за счет особого свойства невосприимчивости к коррозии. Срок службы оборудования с чугунным корпусом составляет не менее 25 лет, но при правильном и своевременном обслуживании они отрабатывают значительно дольше. После установки печь нужно нагреть до 80 градусов, но не выше, это позволит предотвратить появление трещин на поверхностях.

Также в качестве отопительного агрегата может использоваться твердотопливный котел. Принцип действия устройства состоит в нагреве жидкости (вода или специальный теплоноситель), которая циркулирует по трубам и батареям домашней системы отопления, нагревая воздух в здании до нужной температуры. Котлы относятся к категории универсального оборудования, так как в качестве топлива могут применяться не только дрова, но и уголь, торф и прочие материалы. Нагретый теплоноситель циркулирует по системе, периодически возвращаясь в резервуар нагревателя, где происходит его повторный прогрев.